Нитрит натрия используется в мясной промышленности в качестве консерванта для предотвращения роста и жизнедеятельности гнилостных бактерий, а также для сохранения "мясного" цвета продукта. Однако в больших количествах он может вызвать проблемы со здоровьем. Поэтому ученые разработали пленку, которая меняет цвет в зависимости от концентрации нитритной соли.
реклама
Материал, разработанный группой экспертов из испанского Университета Бургоса, называется Polysen, что означает "полимерный сенсор". Он состоит из четырех мономеров (отдельных молекул, вступающих в реакцию друг с другом с образованием более крупной полимерной цепи) и соляной кислоты.
Когда образец пленки помещали на образец мяса, мономеры и кислота вступали в реакцию с присутствующими в мясе нитритами. Этот процесс называется четырехэтапной реакцией азосоединения. После завершения реакции (примерно через 15 минут) пленку снимали, а затем на одну минуту погружали в раствор едкого натра. В результате материал приобретал желтую окраску, и чем выше был уровень нитритов в мясе, тем насыщеннее был цвет.
В ходе испытаний ученые поместили диски Polysen на 26 кусков свинины. Восемнадцать из них были доставлены из магазина, а в восемь других исследователи намеренно добавили нитрит натрия.
После того как диски вступили в реакцию и изменили цвет, специальное приложение для смартфонов сопоставило полученные оттенки с соответствующим уровнем нитритов. Было установлено, что новый материал дает результаты, аналогичные результатам, полученным с помощью традиционных, более трудоёмких методов определения нитритов (Например, с применением пенополиуретана и спектроскопии диффузного отражения).
Учёные убеждены, что после дальнейшей оптимизации технология Polysen может стать удобным и недорогим метод определения концентрации нитритов в пищевых продуктах. Пленка уже прошла сертификацию на соответствие европейским стандартам безопасности.
Статья о результатах исследования, которым руководили Сауль Вальехос и Хосе М. Гарсия, была недавно зарегистрирована в международном издании "Прикладные материалы и интерфейсы"
Источники: журнал "Прикладные материалы и интерфейсы".
1. (https://pubs.acs.org/doi/full/11.1021/acsami.2c09467)
2. (https://www.acs.org/content/acs/en/presroom/presspacs/2022/acs-presсpac-august-2-2022/stickers-and-smartphone-for-easy-nitrite-detection-on-foods.html)