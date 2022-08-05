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Испанские ученые разработали пленку, с помощью которой можно определить содержание нитритов в мясе
Ученые разработали простую технологию анализа нитритов в переработанном мясе с помощью колориметрических полимерных датчиков и приложения для смартфона
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Нитрит натрия используется в мясной промышленности в качестве консерванта для предотвращения роста и жизнедеятельности гнилостных бактерий, а также для сохранения "мясного" цвета продукта. Однако в больших количествах он может вызвать проблемы со здоровьем. Поэтому ученые разработали пленку, которая меняет цвет в зависимости от концентрации нитритной соли.

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Вяленое или обработанное мясо, как правило, содержат большое количество нитритных солей. Depositphotos

Материал, разработанный группой экспертов из испанского Университета Бургоса, называется Polysen, что означает "полимерный сенсор". Он состоит из четырех мономеров (отдельных молекул, вступающих в реакцию друг с другом с образованием более крупной полимерной цепи) и соляной кислоты.

Когда образец пленки помещали на образец мяса, мономеры и кислота вступали в реакцию с присутствующими в мясе нитритами. Этот процесс называется четырехэтапной реакцией азосоединения. После завершения реакции (примерно через 15 минут) пленку снимали, а затем на одну минуту погружали в раствор едкого натра. В результате материал приобретал желтую окраску, и чем выше был уровень нитритов в мясе, тем насыщеннее был цвет.

В ходе испытаний ученые поместили диски Polysen на 26 кусков свинины. Восемнадцать из них были доставлены из магазина, а в восемь других исследователи намеренно добавили нитрит натрия. 

Пленочные диски, использовавшиеся в исследовании. Чем ярче желтый цвет, тем больше нитритов содержится в исследуемом мясе. 

После того как диски вступили в реакцию и изменили цвет, специальное приложение для смартфонов сопоставило полученные оттенки с соответствующим уровнем нитритов. Было установлено, что новый материал дает результаты, аналогичные результатам, полученным с помощью традиционных, более трудоёмких методов определения нитритов (Например, с применением пенополиуретана и спектроскопии диффузного отражения).

Учёные убеждены, что после дальнейшей оптимизации технология Polysen может стать удобным и недорогим метод определения концентрации нитритов в пищевых продуктах. Пленка уже прошла сертификацию на соответствие европейским стандартам безопасности.

Статья о результатах исследования, которым руководили Сауль Вальехос и Хосе М. Гарсия, была недавно зарегистрирована в международном издании "Прикладные материалы и интерфейсы"

Источники:  журнал "Прикладные материалы и интерфейсы".

1. (https://pubs.acs.org/doi/full/11.1021/acsami.2c09467)

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2. (https://www.acs.org/content/acs/en/presroom/presspacs/2022/acs-presсpac-august-2-2022/stickers-and-smartphone-for-easy-nitrite-detection-on-foods.html)

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#нитритная соль #нитритно-посолочная смесь #нитриты
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