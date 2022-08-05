Технология, известная как Multiplexed Fused Filament Fabrication, "может произвести революцию в индустрии 3D-печати", - считает ведущий автор исследования.

Хотя технология 3D-печати постоянно совершенствуется, она все еще ограничена относительно долгим процессом печати и низким разрешением. В этом случае на помощь может прийти новая технология, использующая для печати несколько маленьких сопел вместо одного большого.

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Портал 3D-принтера с тремя соплами использовавшийся в эксперименте. Rutgers University

В обычном 3D-принтере FDM (fused deposition modeling) расплавленный пластик или смола выдавливается через одно сопло, создавая трехмерный объект в виде последовательных слоев, которые скрепляются друг с другом по мере остывания. В течение всего процесса печати сопло перемещается по печатной форме с помощью конструкции, называемой порталом.

Излишне говорить, что печать больших объектов таким способом может занять довольно много времени. Этот процесс можно ускорить, используя сопло большего размера. Это позволит за один проход наносить большое количество материала. Однако при таком подходе слои получаются более крупными, что придает готовому объекту более грубый вид с низким разрешением.

Именно здесь на помощь приходит технология Multiplexed Fused Filament Fabrication (MF3).

Разработанная группой специалистов из Университета Ратгерса в Нью-Джерси, технология состоит из нескольких небольших сопел, установленных на одном портале. При движении портала каждое сопло автономно экструдирует или удерживает материал, в зависимости от его расположения относительно печатаемого объекта.

Таким образом, различные фрагменты объекта печатаются одновременно, из очень тонких слоев материала. В результате изделие печатается быстрее, и в то же время с высоким разрешением.

Примеры объектов, созданных с помощью прототипа MF3 с использованием сопел диаметром 0,4 мм. Rutgers University

"В основе данной технологии лежит разработанное нами программное обеспечение, позволяющее контролировать осаждение материала индивидуально для каждого сопла несмотря на то, что все сопла движутся по одной траектории", - рассказывает руководитель проекта Джереми Климан. "Кроме того, мы разработали термическую симуляцию, чтобы лучше понять, как происходит адгезия на различных межфазных участках. ".

Помимо печати крупных единичных изделий, MF3 может единовременно распечатывать несколько небольших. При этом, если одно из сопел выйдет из строя, программное обеспечение скорректирует процесс так, чтобы остальные форсунки равномерно распределили всю нагрузку между собой.

Статья с результатами данного проекта была недавно зарегистрирована в специализированном издании Additive Manufacturing..

Источники: Rutgers University, journal Additive Manufacturing.

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1. (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2214860422003232)

2. (https://www.rutgers.edu/news/3d-printing-process-created-rutgers-researchers-faster-and-more-precise-conventional-methods)