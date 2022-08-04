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Археологи обнаружили на территории полигона ВВС США в штате Юта следы человека ледникового периода
12 000 лет назад испытательный и тренировочный полигон Юты (UTTR) был водно-болотным угодьем. Сегодня на территории Hill AFB и UTTR насчитывается 822 археологических объекта
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Археологи из Корнельского университета и группы антропологических исследований Far Western обнаружили множество отпечатков человеческих ног на полигоне ВВС США в штате Юта (UTTR).

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"Эта находка имеет важное историческое значение, поскольку это всего лишь второй подобный случай на территории Соединенных Штато". Предыдущее открытие было сделано в Национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, где следы человека плейстоценовой эпохи были обнаружены в 2018 году после многолетних раскопок и исследований.

Следы, обнаруженные на археологическом участке, на тестовом и учебном полигоне в штате Юта отмечены флажком . R. Nial Bradshaw

Как исследователям удалось найти эти следы?

Дэрон Дьюк из Группы антропологических исследований Дальнего Запада и Томас Урбан из Корнельского университета направлялись в сторону раскопок Уишбоун, расположенных всего в полумиле от них на территории военной базы UTTR. Дьюк и Урбан в рамках экспериментального проекта совместно работают на этом участке. Ранее здесь был обнаружен древний очаг, рядом с которым находились обгоревшие кости животных, древесный уголь и каменные орудия труда для приготовления пищи.

Обладая огромным опытом работы в археологических проектах, Урбан заметил "призрачные" следы, которые появлялись на короткое время в условиях повышенной влажности, а затем снова исчезали. Используя георадар, ученые смогли определить, что скрывается в поверхностном слое почвы. В общей сложности археологам удалось идентифицировать 88 отпечатков, среди которых были следы как взрослых, так и детей в возрасте от 5 до 12 лет.

Дюк считает, что в то время ландшафт пустыни был совершенно другим. Стоянка Уишбоун и место нахождения следов, названное теперь Trackaway Site, были частью большого водно-болотного угодья, которое ученые теперь называют Old River Bed Delta.

"Судя по всему, люди шли по мелководью, песок быстро заполнял отпечатки позади них, как это бывает на пляже, но под песком находился слой грязи, который и сохранил эти следы", - рассказывает Дьюк в заявлении для прессы.

Дюк и его коллеги достаточно хорошо изучили хронологию событий этого района и теперь точно знают, что в последний раз эта территория была заболоченной более 10 000 лет назад. Кроме того, исследователи пытаются найти рядом со следами органические материалы, которые можно будет использовать для радиоуглеродного датирования образцов.

"Сегодня, когда мы сталкиваемся с проблемами, связанными с потерей воды в Большом Соленом озере и на западе пустыни, эта территория служит близким примером из прошлого о том, как резко все может измениться", - добавил он.

Интересно, что использование пустыни в качестве полигона для испытаний и подготовки военных также содействует сохранению археологических памятников. На базе ВВС Хилл и полигоне UTTR находится 822 археологических объекта, большинство из которых являются доисторическими. Официальные лица проводят переговоры с представителями каждого из 21 племен американских индейцев, чтобы понять их точку зрения на то или иное открытие.

Источники: Cornell University, White Sands National Park

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1. (https://news.cornell.edu/stories/2022/07/ice-age-human-footprints-discovered-utah-desert)
2. (https://www.nps.gov/whsa/learn/nature/fossilized-footprints.htm)

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#археологические раскопки #полигон в штате юта #полигон сша #следы человека #штат юта
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