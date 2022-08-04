Этот астероид огромен и потенциально опасен. Единственное утешение - он летит на расстоянии 5,2 миллиона километров от нас.

Сегодня мимо Земли пролетит астероид размером со стадион, сообщает журнал Live Science. К тому времени, когда вы будете читать эту статью, астероид будет мчатся в сторону Солнца со скоростью порядка 20 миль (32 км) в секунду.

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Астероиды, пересекающие орбиты Земли, называются Земля-кроссеры. Однако если какое-то небесное тело пересекает орбиту нашей планеты совсем не обязательно, что он с ней столкнется.

Иллюстрация астероида. Kerrick/iStoc

Астероид 2022 OE2

Астероид 2022 OE2 относится к той категории астероидов, о приближении которых к Земле астрономы даже не подозревали. Согласно веб-сайту Next Five Asteroid approaches, который курирует Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL), его диаметр составляет 213 метров, что примерно соответствует размерам стадиона.

Он пролетит мимо Земли на расстоянии 3,2 млн миль (5,2 млн км), что является довольно солидным расстоянием, если учесть, что до Луны всего 239 000 миль (385 000 км). Тем не менее, все объекты, находящиеся в пределах 4,6 млн миль (7,5 млн км) от Земли, внесены в каталог сайта, при этом камни более 492 футов (150 м) классифицируются как потенциально опасные.

Таким образом, астероид 2022 OE2 представляет серьезную опасность, поскольку столкновение с другим астероидом или влияние гравитационного притяжения более крупного небесного тела может значительно изменить его траекторию и направить его в сторону Земли.

Интересно, что все пять из перечисленных на сайте небесных объектов — это астероиды, обнаруженные в этом году. Три сближения, включая объект 2022 OE2, произойдут сегодня, 4 августа, а два - завтра, 5.08.22.

Самый близкий пролет совершит астероид 2022 OB5, который пронесется мимо нашей планеты на расстоянии 631 000 миль (один миллион километров). При диаметре в 5 метров этот камень не крупнее легкового автомобиля, поэтому он, скорее всего, сгорит в атмосфере, если вдруг неожиданно устремится в сторону Земли.

В прошлом месяце рядом с Землей пролетели два астероида размером с автобус, причем гораздо ближе, чем среднее расстояние до Луны. Они перемещались со скоростью 25 000 миль (40 000 км) и были обнаружены всего за неделю до потенциального столкновения, что практически не оставило времени для принятия мер.

Следующий небесный камень может оказаться не столь маленьким и даже привести к катастрофе, в случае столкновения с нашей планетой. Чтобы научиться отклонять подобные камни, НАСА запустило миссию Double Asteroid Redirection Test (DART).

В сентябре этого года DART должен ударить по астероиду диаметром 525 футов (160 метров) и слегка изменить его траекторию, чтобы ученые смогли оценить, перспективу подобных экспериментов.

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Источники: Википедиа,NASA

1. (https://www.jpl.nasa.gov/asteroid-watch/next-five-approaches)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_астероидов,_пересекающих_орбиту_Земли)