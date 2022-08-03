В рамках проекта Pneumo.Vest исследователи разработали технологию регистрации легочных шумов с помощью высокотехнологичного текстильного жилета

Как правило, работу легких у пациентов с проблемами дыхания проверяют с помощью стетоскопа во время посещения клиники. Однако новый экспериментальный жилет может выполнять эту функцию непрерывно в течение всего дня, независимо от того, где находится его владелец.

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В жилете Pneumo.Vest используется несколько акустических датчиков, встроенных спереди и сзади. Fraunhofer IKTS

Новый жилет, получивший название Pneumo.Vest, разработан в рамках проекта M³ Infekt, в котором участвуют 10 филиалов немецкой исследовательской группы Фраунгофера. В настоящее время эта технология предназначена в основном для пациентов с Ковид-19, хотя, безусловно, может быть использована и при других заболеваниях органов дыхания.

В переднюю и заднюю части жилета вмонтированы многочисленные пьезокерамические акустические датчики, которые индивидуально определяют даже самые слабые шумы, издаваемые легкими. Учитывая, что координаты каждого датчика (по отношению к легким) уже известны, можно точно установить, локализацию каждого звука.

На данном изображении, полученном с помощью Pneumo.Vest, красные квадраты обозначают участки легких с дыхательной недостаточностью. Fraunhofer IKTS

Специальное программное обеспечение записывает и анализирует показания всех датчиков. Затем создается общая картина, на которой подсвечиваются проблемные участки. Такие снимки можно просматривать на подключенном мобильном устройстве и даже подключиться к ним удаленно через защищенный сервер в Интернете. Таким образом, за пациентами можно наблюдать, не выходя из дома, в течение долгого времени.

"Проект Pneumo.Vest не преследует цель заменить стетоскоп и конечно же не заменит навыки опытных пульмонологов", - считает руководитель проекта Ральф Шаллерт. "Однако аускультация и даже компьютерная томография легких представляют собой лишь моментальный снимок на момент исследования. Наша технология обеспечивает дополнительные преимущества, поскольку позволяет вести непрерывный мониторинг органа".

Источники: Fraunhofer

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1. (https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2022/august-2022/high-tech-vest-monitors-lung-function.html)