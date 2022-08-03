С помощью новой системы OrganEx ученые смогли восстановить жизнедеятельность клеток у свиней через час после смерти

Ученые продемонстрировали новую систему, способную восстанавливать важнейшие молекулярные и клеточные функции у свиней через час после смерти. Эксперименты показали, что некоторые повреждения тканей от недостатка кислорода могут быть обращены вспять. Понимание этих процессов может расширить возможности трансплантации органов и даже помочь в поиске новых методов лечения сердечных приступов.

реклама

С помощью новой системы под названием OrganEx ученые смогли восстановить жизнедеятельность клеток у свиней через час после смерти. Depositphotos

После того как сердце перестает биться, снабжение органов кислородом и другими питательными веществами прекращается. Уже через несколько минут наступает гибель клеток и необратимое повреждение тканей. Это приводит к быстрому разрушению органов и невозможности их последующей пересадки, что является ключевой проблемой трансплантологии. Конечно, существуют различные методики сохранения отдельных органов, но наиболее оптимальным вариантом было бы восстановление кровообращения во всем теле и спасение всех органов сразу.

И вот недавно ученые совершили прорыв в этом направлении. Они создали систему BrainEx восстановив некоторые функции мозга у свиней через четыре часа после смерти.

Новая система, названная OrganEx, по сути, является усовершенствованной версией этой технологии. Машина подключается к естественной системе кровообращения животного и перекачивает жидкость, специально разработанную для нейтрализации метаболического и электролитного дисбаланса, возникающего после остановки кровотока.

Команда испытала систему на свиньях и сравнила ее с существующей технологией восстановления кровообращения, известной как система экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Обе системы подключали к свиньям через час после остановки сердца, а затем в течение шести часов обеспечивали циркуляцию реанимационной жидкости.

Сравнение тканей, обработанных с помощью существующей системы ЭКМО (левая колонка) и новой технологии OrganEx (правая колонка). David Andrijevic, Zvonimir Vrselja, Taras Lysyy, Shupei Zhang; Sestan Laboratory; Yale School of Medicine

Группа, на которой испытывалась процедура OrganEx, показала гораздо более высокую целостность тканей, более низкий уровень клеточных повреждений, кровоизлияний и отеков по сравнению с группой, получавшей ЭКМО. Более того, в нескольких органах свиней из группы OrganEx, (включая сердце, мозг, печень и почки), были восстановлены важнейшие молекулярные и клеточные функции.

Команда отмечает, что во время процедуры не было обнаружено какой-либо электрической активности, связанной с нормальной работой мозга, поэтому любые опасения по поводу "зомби-свиней" можно оставить в покое.

По утверждению специалистов, данное открытие свидетельствует о том, что организм млекопитающих может восстанавливаться после перебоев в кровоснабжении гораздо успешней, чем считалось ранее. И хотя предстоит еще много работы по совершенствованию этой методики, проект OrganEx мог бы спасти множество органов для пересадки или предложить новые методы реабилитационной терапии после инфарктов и инсультов.

Результаты данного эксперимента были представлены в международном издании Nature.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке Вдвое подешевела 6700XT MSI 3060 MSI за 44тр в Регарде 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники: Springer Nature, Journal Nature

1. (https://www.springernature.com/gp)

2. (https://www.nature.com/articles/s41586-022-05016-1)