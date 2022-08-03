Ученые продемонстрировали новую систему, способную восстанавливать важнейшие молекулярные и клеточные функции у свиней через час после смерти. Эксперименты показали, что некоторые повреждения тканей от недостатка кислорода могут быть обращены вспять. Понимание этих процессов может расширить возможности трансплантации органов и даже помочь в поиске новых методов лечения сердечных приступов.
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После того как сердце перестает биться, снабжение органов кислородом и другими питательными веществами прекращается. Уже через несколько минут наступает гибель клеток и необратимое повреждение тканей. Это приводит к быстрому разрушению органов и невозможности их последующей пересадки, что является ключевой проблемой трансплантологии. Конечно, существуют различные методики сохранения отдельных органов, но наиболее оптимальным вариантом было бы восстановление кровообращения во всем теле и спасение всех органов сразу.
И вот недавно ученые совершили прорыв в этом направлении. Они создали систему BrainEx восстановив некоторые функции мозга у свиней через четыре часа после смерти.
Новая система, названная OrganEx, по сути, является усовершенствованной версией этой технологии. Машина подключается к естественной системе кровообращения животного и перекачивает жидкость, специально разработанную для нейтрализации метаболического и электролитного дисбаланса, возникающего после остановки кровотока.
Команда испытала систему на свиньях и сравнила ее с существующей технологией восстановления кровообращения, известной как система экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Обе системы подключали к свиньям через час после остановки сердца, а затем в течение шести часов обеспечивали циркуляцию реанимационной жидкости.
Сравнение тканей, обработанных с помощью существующей системы ЭКМО (левая колонка) и новой технологии OrganEx (правая колонка). David Andrijevic, Zvonimir Vrselja, Taras Lysyy, Shupei Zhang; Sestan Laboratory; Yale School of Medicine
Группа, на которой испытывалась процедура OrganEx, показала гораздо более высокую целостность тканей, более низкий уровень клеточных повреждений, кровоизлияний и отеков по сравнению с группой, получавшей ЭКМО. Более того, в нескольких органах свиней из группы OrganEx, (включая сердце, мозг, печень и почки), были восстановлены важнейшие молекулярные и клеточные функции.
Команда отмечает, что во время процедуры не было обнаружено какой-либо электрической активности, связанной с нормальной работой мозга, поэтому любые опасения по поводу "зомби-свиней" можно оставить в покое.
По утверждению специалистов, данное открытие свидетельствует о том, что организм млекопитающих может восстанавливаться после перебоев в кровоснабжении гораздо успешней, чем считалось ранее. И хотя предстоит еще много работы по совершенствованию этой методики, проект OrganEx мог бы спасти множество органов для пересадки или предложить новые методы реабилитационной терапии после инфарктов и инсультов.
Результаты данного эксперимента были представлены в международном издании Nature.
Источники: Springer Nature, Journal Nature
1. (https://www.springernature.com/gp)
2. (https://www.nature.com/articles/s41586-022-05016-1)