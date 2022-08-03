Компания Roam представила новое решение, специально разработанное для бездорожья и климата африканского континента. Мотоцикл предназначен как для городских, так и сельских районов, и оптимизирован для перевозки пассажиров или грузов.

Roam Air - дешевый, легкий, практичный мотоцикл, способный проехать до 180 км (111 миль) на паре съемных аккумуляторов. Он был спроектирован, разработан и построен в Кении, чтобы удовлетворить потребности африканских мотоциклистов в сельских и городских районах.

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Roam Air: разработан и построен в Африке, для африканцев. Roam Motors

В 2016 году жители Африки купили около 3,5 миллиона новых мотоциклов, и ожидается, что к началу 2030-х эта цифра достигнет 10 миллионов в год. Как и во многих развивающихся регионах с плохо развитым общественным транспортом, дешевые, надежные мотоциклы стали незаменимым видом пригородного транспорта, средством доставки и мототакси.

Компания Roam, расположена в Найроби, Кения. Она занимается производством электробусов, электромобилей 4X4, а также коммерческих и бытовых солнечных энергосистем. Сегодня компания Roam представила новое решение, специально разработанное для бездорожья и климата африканского континента. Это простая машина, с легкой металлической рамой, колесами для езды по каменистым ландшафтам Африки и недорогой подвеской с двумя амортизаторами, простой эргономикой, сиденьем для двоих и прочным задним багажником.

Приборная панель с ЖК-дисплеем. Roam Motors

Двигатель выдает пиковый крутящий момент 185 Нм (136 фунт-фут). При весе мотоцикла всего 135 кг (298 фунт-фут) этого достаточно, чтобы разогнать его до максимальной скорости 90 км/ч (56 миль/ч) примерно за пять секунд. Мотоцикл может перевозить до 220 кг (485 фунтов) пассажиров и груза. На одном аккумуляторе емкостью 3,24 кВт/ч можно проехать до 90 км (56 миль), а если использовать оба аккумулятора, то вдвое больше.

Air предлагает пять режимов питания, один из которых - реверсивный. В нем есть небольшой отсек для хранения, где обычно располагается бак. Аккумуляторы удерживаются тонкой защелкой с навесным замком.

Двойные съемные аккумуляторные батареи. Roam Motors

Roam очень активно рекламирует Air как средство экономии денег, указывая, что его эксплуатационные расходы настолько низки для ежедневных поездок, что при покупке в кредит мотоцикл обойдется намного дешевле, чем аналогичный бензиновый 150-кубовый скутер. И действительно, стоимость этого двухколесного транспортного средства довольно невысока: 1 500 долларов США за однобатарейный мотоцикл и 2 050 долларов США за версию с двумя батареями.

Согласно заявлению Roam, поставки начнутся ближе к концу этого года. Это будет первая серия выпущенная "ограниченным тиражом". Стоимость экспериментальной версии составит 1500 долларов США. Серийное производство начнется в 2023 году.

Посмотрите видео ниже.

Roam Air - электрический мотоцикл нового поколения для Африки

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Источники: Roam

1. (https://www.roammotors.com/motorcycles)