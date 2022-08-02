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Учёные: Употребление красного мяса изменяет микробиом кишечника и повышает риск заболеваний сердца
Полученные результаты открыли новую мишень для возможных методов терапии сердечно-сосудистых заболеваний.
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Новое исследование, проведенное в США, говорит о том, что потребление красного мяса может быть основным фактором развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний или ASCVD . Это заболевание является самой распространенной причиной смертности. На нее приходится около 16% всех смертей в мире.

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ASCVD может убить вас различными способами, включая сердечный приступ, ишемическую болезнь сердца, остановку сердца и инсульт, однако ее основные причины уже давно являются предметом дискуссий. В качестве факторов риска развития ASCVD назывались различные факторы, включая потребление соли и жиров, уровень холестерина и потребление красного мяса, но убедительных данных пока получить не удалось.

Новое исследование, результаты которого были опубликованы на этой неделе в журнале Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, было проведено группой специалистов из Школы науки и политики питания Фридмана Университета Тафтса и НИИ Кливлендской клиники Лернера на основе данных, полученных в ходе 12-летнего исследования Национального института здравоохранения Cardiovascular Health Study.

В последнем участвовала когорта из почти 4 000 взрослых американцев старше 65 лет, которые записывали свой рацион питания и регулярно сдавали кровь на уровень определенных биомаркеров, связанных с микробиомом кишечника. Авторы исследования Tufts/Lerner взяли эти данные и сравнили их с долгосрочными результатами состояния здоровья участников эксперимента за 12 летний период.

Они обнаружили, что у пациентов, потреблявших повышенное количество красного мяса (как переработанного, так и необработанного), риск развития ASCVD был выше. При этом вероятность развития ASCVD у людей, ежедневно съедавших 1 порцию мясных блюд, была на 22 процента выше, чем у тех, кто совсем не ел красное мясо.

Кроме того, было установлено, что риск опосредован рядом других факторов, включая уровень глюкозы и инсулина в крови. Причем около 10 процентов риска может быть связано с уровнем триметиламиноксида . ТМАО - это особый метаболит, вырабатываемый кишечными бактериями из питательных веществ, в изобилии содержащихся в красном мясе,( в особенности это касается метаболического соединения L-карнитина). 

Среди участников эксперимента, в рационе которых было много мяса птицы, рыбы или яиц, подобной связи обнаружено не было. 

"Полученные результаты помогают ответить на давние вопросы о механизмах, ассоциирующих употребление мяса с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний", - считает соавтор исследования Мэн Ванг, постдокторский научный сотрудник Школы Фридмана. 

"Взаимодействие между красным мясом, микробиомом нашего кишечника и биоактивными метаболитами, которые они вырабатывают, является важным фактором риска, который создает новую мишень для возможных мер по снижению сердечно-сосудистых заболеваний". 

Авторы исследования надеются, что оно может привести к разработке новых диетических и терапевтических подходов к профилактике ASCVD у пожилых пациентов, которые наиболее склонны к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. 

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Источники: Journal BBC Science Focus
https://www.sciencefocus.com/news/red-meat-consumption-can-increase-the-risk-of-heart-disease-by-altering-the-gut-microbiome/

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#ascvd #ишемическая болезнь #красное мясо
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