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Палеонтологи узнали, что шесть миллионов лет по Европе бродили гигантские панды
Окаменелости зубов, обнаруженные в Болгарии, свидетельствуют о том, что древние панды когда-то обитали в болотистых лесах Европы.
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В результате тщательного анализа двух окаменелых зубов, хранящихся в коллекции Болгарского национального музея естественной истории, выяснилось, что они принадлежат одному из видов гигантских панд, обитавших в Европе около шести миллионов лет назад.

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Два зуба (верхние карнасиальный и клыковой зубы) были обнаружены в угольном месторождении на северо-западе Болгарии в 1970-х годах. Их обнаружил палеонтолог Иван Николов, который поставил на них рукописную этикетку и добавил их в коллекцию музейных экспонатов. С тех пор прошло почти 50 лет.

Однако недавно группа палеонтологов под руководством профессора музея Николая Спасова вновь изучила окаменелости и пришла к выводу, что они принадлежали гигантскому виду панд, обитавшему в этом регионе примерно шесть миллионов лет назад, в эпоху позднего миоцена. Команда опубликовала свои выводы на этой неделе в рецензируемом журнале "Vertebrate Palaeontology".

Ранее считалось, что панды когда-то жили в Европе (до сих пор ведутся споры о том, как они туда попали). Однако эти животные жили намного раньше, чем все известные виды. Эксперты предположили, что, возможно, это была последняя популяция панд, когда-либо обитавшая на континенте.

Неудивительно, что количество информации, которую можно извлечь из всего лишь пары зубов, довольно ограничено - более того, по словам профессора Спасова, потребовалось немало времени, чтобы определить, что они принадлежат панде.

"На них была только одна этикетка, коряво написанная от руки", - говорит он". Нам понадобилось несколько лет, чтобы выяснить, возраст панды и определить место ее обитания. А потом еще столько же, чтобы понять, что это был неизвестный вид ископаемой гигантской панды".

Спасов и его коллега Цигао Цзянцзуо из Пекинского университета заявили, что эта панда когда-то обитала в болотистых, лесистых районах и питалась в основном вегетарианской пищей.

Но в отличие от современной гигантской панды, она не питалась бамбуком. И дело не только в том, что зубы этого вида не были достаточно крепкими, чтобы перекусить мощные стебли бамбука, а в том, что в регионе обитания той эпохи практически не обнаружено ископаемых останков бамбука.

По мнению специалистов, древний вид мог стать жертвой изменения климата. Примерно 5,33 миллиона лет назад, в конце миоцена, бассейн Средиземного моря начал высыхать. Это оказало пагубное влияние на болотистую среду обитания этих существ.

Согласно исследованиям, этот вид не является прямым прародителем популяции современных гигантских панд, однако его размеры были примерно такими же или немного меньше. Данный вид был назван Agriarctos nikolovi в честь палеонтолога, который первым обнаружил эти останки.

Источники: Bulgarian National Museum of Natural History, Journal BBC Science Focus Magazine

1. (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2021.2054718)

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2. (https://www.sciencefocus.com/news/giant-pandas-roamed-around-europe-six-million-years-ago/)

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