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Ядерный регулятор США одобрил строительство первого малого модульного реактора
Каждый модуль высотой 20 м и диаметром 2,7 м производит 77 мегаватт энергии. На одной электростанции может работать от четырех до 12 таких модулей. Таким образом, общая мощность электростанции будет составлять от 308 до 924 МВт.
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Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) одобрила для сертификации проект первого ядерного реактора четвертого поколения. Малая модульная конструкция реактора NuScale гарантирует безопасную, чистую энергию при радикальном снижении затрат, землепользования и времени установки.

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В концепции NuScale SMR в водяном резервуаре размещается от 4 до 12 небольших модульных реакторных блоков. NuScale

Основные преимущества этого малого модульного реактора заключаются в его небольших размерах и модульном исполнении. Вместо того, чтобы строить реакторы на месте, с учетом особенностей местности, NuScale будет изготавливать модули своих легководных реакторов на заводе, а затем отправлять их по всему миру для относительно быстрой и безопасной инсталляции.

Каждый цилиндрический модуль высотой около 65 футов (20 м) и диаметром 9 футов (2,7 м) производит 77 мегаватт энергии, выталкивая пар через турбину. На одной электростанции может работать от четырех до 12 таких модулей, погруженных в резервуар с водой. Таким образом, общая мощность электростанции составит от 308 до 924 МВт. Ядерная энергетика станет ключевым базовым генератором для энергосистем на основе возобновляемых источников энергии во многих регионах. Компания NuScale утверждает, что благодаря массовому производству она будет конкурентоспособна по стоимости даже в сравнении с некоторыми вариантами, работающими на ископаемом топливе.

Диаграмма NuScale SMR. NuScale Power

Как и большинство других ядерных проектов IV поколения, установка NuScale спроектирована таким образом, чтобы безопасно отключиться в аварийной ситуации без участия оператора и энергопотребления. В случае аварийной ситуации регулирующие клапаны питательной воды и пара закроются, после чего откроется дополнительный набор клапанов для сброса давления из активной зоны в защитный корпус, окружающий реактор. По мере конденсации пара он будет возвращаться в активную зону и снова циркулировать в системе. NuScale утверждает, что это позволит перевести станцию в стабильный, безопасный режим. Если же что-то пойдет не так, то гигантский резервуар с водой, в котором находятся модули реактора, с его бетонной крышей, обеспечит последнюю линию обороны, рассчитанную на защиту от землетрясений и непроницаемую для ударов авиабомб. (Ну да, конечно!)

Пассивные меры безопасности и небольшая площадь, занимаемая станцией по сравнению с современными атомными электростанциями, позволяют  разместить эти станции гораздо ближе к местам потребления энергии, сократив расходы на передачу и потери.

Первая электростанция NuScale должна заработать в 2029 году. А полностью все шесть ее модулей будут введены в эксплуатацию к 2030 году. Расположенный в Национальной лаборатории Айдахо проект "Безуглеродная энергия" будет вырабатывать около 462 МВт, большая часть которых уже зарезервирована для продажи энергораспределительным компаниям сроком на 40 лет.

Ознакомьтесь с дополнительной информацией о проекте безуглеродной энергетики и SMR компании NuScale на видео ниже.
Проект безуглеродной энергетики (CFPP)

Источники:  US Nuclear Regulatory Commission

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1. (https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/news/2022/22-029.pdf)

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#ядерный реактор #nrc #nuscale #модульный реактор #ядерный регулятор сша
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