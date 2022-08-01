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Ученые считают, что вирусы ветряной оспы и простого герпеса могут спровоцировать болезнь Альцгеймера
Авторы нового исследования утверждают - вирус ветряной оспы способен реактивировать спящую герпетическую инфекцию, тем самым провоцируя развитие болезни Альцгеймера
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Новое интересное исследование, проведенное учеными Оксфордского университета и Университета Тафтса, обнаружило, что два распространенных вируса могут работать в тандеме, провоцируя ранние формы болезни Альцгеймера. Полученные результаты дополняют растущее число доказательств, свидетельствующих о причастности вируса герпеса к нейродегенеративным заболеваниям.

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Новое исследование утверждает, что вирус ветряной оспы может реактивировать спящую герпетическую инфекцию.Это может привести к развитию болезни Альцгеймера.  Tufts University

Более полувека в умах нейробиологов витала гипотеза о том, что микробные инфекции могут быть триггером нейродегенеративных заболеваний. Так в 80-х годах прошлого века ряд исследований выявил связь между возникновением болезни Альцгеймера и вирусными инфекциями простого герпеса. Однако как именно этот распространенный вирус влияет на течение нейродегенеративных процессов, было неясно.

Ключевое исследование, проведенное в 2020 году командой Университета Тафтса, обнаружило механизмы герпесной инфекции, провоцирующие ряд патологий, характерных для сенильной деменции альцгеймеровского типа. В исследовании использовался новый вид трехмерной биоинженерной модели мозга, которая была заполнена губкообразной структурой с нейронными стволовыми клетками, которые можно было преобразовывать в различные клетки мозга.

В новом исследовании изучался другой патоген, связанный с болезнью Альцгеймера - вирус varicella zoster (VZV). Этот вирус вызывает ветряную оспу и, в более зрелом возрасте, опоясывающий лишай. Используя трехмерную биоинженерную модель мозга, исследователи решили проверить, как инфекция VZV влияет на клетки мозга, уже пораженные спящим герпесвирусом.

В ходе исследования выяснилось, что воздействие VZV на клетки мозга, в которых находился спящий HSV-1, привело к реактивации герпесвируса и образованию токсичных бляшек, характерных для болезни Альцгеймера. При этом когда клетки мозга подвергались воздействию VZV в отсутствие герпесвируса такие признаки не проявлялись.

" Это комбинированный удар двух вирусов, которые очень распространены и в большинстве случаев безвредны. Однако, как показали результаты исследований, если под действием VZV пробуждается дремлющий HSV-1, это может вызвать серьезные проблемы", - отметила, Дана Кайрнс, один из авторов проекта.

Хотя ученые уверенно заявляют, что этот вирусный механизм может привести к болезни Альцгеймера, они подчеркивают, что это, скорее всего, лишь "один путь из многих". И если реактивация спящего HSV-1 может вызвать прогрессирование болезни Альцгеймера, то, вероятно, существует масса других вариантов развития событий, помимо воздействия VZV.

"Вполне вероятно, что другие патогены, другие механизмы, причины и следствия могут быть связаны с болезнью Альцгеймера. А такие факторы риска, как травма головы, избыточный вес или алкоголизм, указывают на то, что они могут переплетаться при повторном развитии HSV в мозге", - добавил Кэрнс. 

В исследовании также предполагается, что потенциальные будущие проблемы с болезнью Альцгеймера могут возникнуть в результате пандемии COVID-19, поскольку известно, что инфекции SARS-CoV-2 реактивируют спящие инфекции VSV и HSV-1. Было высказано мнение, что пандемия может повысить уровень нейродегенеративных заболеваний в будущем, поэтому авторы нового исследования призывают врачей внимательно следить за пожилыми пациентами в ближайшие годы.

Результаты нового проекта были представлены в медицинском издании Journal of Alzheimer's Disease.

Источники: Tufts University, Journal of Alzheimer’s Disease

1. (https://www.eurekalert.org/news-releases/960389)

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2. (https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad220287)

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#болезнь альцгеймера #varicella zoster #ветряная оспа #вирус простого герпеса 1 #вирусы герпеса #поясывающий лишай
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