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Американские ученые сконструировали нанотела для лечения болезни Паркинсона
Терапия с использованием модифицированных нанотел способна очистить мозг от белковых клубков, характерных для болезни Паркинсона
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Сгустки белков неправильной формы, скапливающиеся в мозге, приводят к нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь Паркинсона. Недавно ученые обнаружили нанотела, способные дестабилизировать структуры подобных скоплений. Возможно, это станет основой для поиска новых методов терапии этого заболевания.

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Структуры скоплений альфа-синуклеина (слева) были разрушены благодаря применению нанотел PFFNB2 (справа). CREDIT Xiaobo Mao

Белок, находящийся в центре исследования, известен как альфа-синуклеин. Считается, что он играет важную роль в деятельности головного мозга, однако иногда он неправильно сворачивается в так называемые тельца Леви. Такие образования негативно влияют на работу нейронов и даже приводят к их гибели. Именно они оказались причиной таких неврологических патологий, как болезнь Паркинсона.

Большая часть исследований болезни Паркинсона была сосредоточена на этих тельцах Леви, раскрывая "двойную жизнь" белка, то, как сгустки могут сначала образовываться в кишечнике, прежде чем попасть в мозг, или даже то, является ли болезнь аутоиммунным заболеванием. Другие группы исследователей пытались бороться с телами Леви с помощью искусственных ферментов или очищенных пептидов, что дало многообещающие результаты.

В новом проекте ученые из Медицинского центра Джона Хопкинса и Мичиганского университета в Анн-Арборе изучали возможность использования нанотел для разрушения телец Льюи. Нанотела - это уменьшенные копии антител, которые используются иммунной системой для поиска патогенов. Благодаря небольшим размерам они могут проникать через мембраны клеток мозга, где связываются с альфа-синуклеином и разрушают его скопления.

Как правило, такие нанотела разрушаются внутри клеток, поэтому команда сконструировала их таким образом, чтобы в них отсутствовали уязвимые химические связи. Это позволило сохранить стабильность нанотел и при этом не ослабить их способность связываться со сгустками альфа-синуклеина.

Протестировав семь вариантов сконструированных нанотел, эксперты выделили FFNB2, в качестве наилучшего кандидата. Во время испытаний в живых клетках мозга и тканях мышей было обнаружено, что PFFNB2 стабильно и устойчиво связывается со сгустками белка, эффективно разрушая их.

" Удивительно! Нам удалось вызвать экспрессию гена PFFNB2 и он предотвратил распространение комков альфа-синуклеина в коре головного мозга мыши - области, контролирующей когнитивные, двигательные, эмоциональные и другие процессы высокого порядка", - рассказывает Рамхари Кумбхар, один из авторов проекта.

Особенно важно, что нанотела атаковали только скопления альфа-синуклеина и не разрушали другие молекулы, выполняющие жизненно важные функции клеток мозга.

"Способность PFFNB2 связывать опасные сгустки альфа-синуклеина в таких сложных условиях указывает на то, что эти нанотела могут стать ключом к изучению нейродегенеративных заболеваний и разработке новых методов лечения", - отметил Сябо Мао, ведущий автор исследования.

Результаты проекта были представлены в международном медицинском издании Nature Communications.

Источники:  Johns Hopkins Medicine via Eurekalert, journal Nature Communications. Communications.

1. (https://www.hopkinsmedicine.org/news/)

2. (https://www.eurekalert.org/news-releases/960170)

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3. (https://www.nature.com/articles/s41467-022-31787-2)

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