Новая солнечная технология сделает электротранспорт более экологичным, чем когда-либо прежде.

Канадская компания Capsolar представила гибкие солнечные модули, которые могут работать с любыми низкоскоростными электромобилями (EV) без необходимости каких-либо модификаций или доработок кузова. Об этом сообщает журнал PV Magazine со ссылкой на источник.

реклама

Модульный фотоэлектрический аккумулятор Capsolar

По мере того, как мир сосредоточился на сокращении выбросов углекислого газа от транспорта, все большее внимание стало уделяться альтернативным транспортным средствам. Однако переход на такие автомобили будет бессмысленным, если энергия для их работы будет по-прежнему вырабатываться из углеродсодержащих видов топлива, включая уголь или газ. В то время как некоторые страны пытаются увеличить мощности возобновляемых источников энергии, такие компании, как Capsolar, работают над доставкой чистой энергии непосредственно в автомобили.

Где можно использовать панели Capsolar?

Солнечные панели Capsolar разработаны специально для интеграции в электрический транспорт. Такие элементы очень гибкие, благодаря чему их можно устанавливать в конструкции любых конфигураций, где они принимают свою окончательную форму и становятся жесткими. Концепция батареи была разработана в сотрудничестве с бельгийскими партнерами. Сейчас компания оформляет заявку на получение патента для своей полностью модульной системы.

"Солнечные элементы в этой панели размещены в стратегическом порядке, чтобы максимально использовать энергию при разных углах освещения. Также они оснащены шунтирующими диодами, которые минимизируют эффект затенения", рассказывает Сами Бенхамза, CEO компании, в интервью PV Magazine

Солнечный модуль SM-550, имеет следующие размеры: длинg 2 100 мм, ширина 1 320 мм и толщина 25 мм. Панель весит около 66 фунтов (30 кг), имеет КПД преобразования энергии 21,3 процента и может производить напряжение до 108 В (вольт) и подавать ток в 6,4 А (ампер) . Сравнивая своею технологию с конструктором LEGO, Бенхазма сказал: " Новая модульная конструкция позволяет адаптировать наши панели к любому типу низкоскоростных электромобилей без каких-либо специальных настроек или модификаций"

Solar panel. Source: Capsolar

Учитывая растущее число рекордно высоких температур по всему миру, поклонники солнечной энергетики будут рады узнать, что новая технология может работать при максимальной температуре 45°C во время движения и 55°C, когда автомобиль неподвижен. Степень защиты IP67 означает, что устройство полностью защищено от пыли и кратковременного погружения в воду на глубину до 1 метра.

Что дальше?

В настоящее время компания собирает данные, чтобы понять, какие параметры влияют на производительность электромобиля, оборудованного этим устройством. "Затем собранные данные поступят в разрабатываемый нами контроллер, где и с помощью искусственного интеллекта мы сможем оптимизировать рабочие параметры алгоритма MPP", - сказал Бенхазма в интервью PV Magazine.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Источники: Сapsolar, Journal PV Magazine

1. (https://www.capsolar.ca/)

2. (https://www.pv-magazine.com/2022/07/26/vehicle-integrated-photovoltaics-for-low-speed-electric-vehicles/)