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Манчестер Сити и Cisco разработали умный шарф для отслеживания эмоций футбольных болельщиков
Умный шарф одновременно защищает от холода и отслеживает необходимые данные.
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В попытке объединить технологию и любителей футбола английский футбольный клуб Manchester City разработал "умный" шарф. Он будет измерять реакцию болельщиков во время игр.

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Футбольные болельщики в шарфах "The Connected Scarf". Manchester City FC

Футбольный клуб в сотрудничестве с американской технологической корпорацией Cisco создал новый вид носимого устройства под названием Connected Scarf. Оно поможет отслеживать физиологические реакции болельщиков и позволит клубу наладить с ними более тесный контакт.

Умный шарф будет, как это не странно, обернут вокруг шеи пользователя и с помощью биодатчика EmotiBit сможет улавливать биосигналы тела. Отслеживая различные физиологические показатели, такие как частота сердечного ритма, температура кожи и эмоциональные реакции, шарф будет предоставлять данные о том, что чувствуют болельщики в различные моменты игры.

Умный шарф уже протестирован фанатами "Манчестер Сити"

Шесть фанатов Manchester City уже протестировали продукт в ходе пилотного проекта. Во время 90-минутной игры устройства зафиксировали более 120 волнительных моментов - радость, нервозность, напряжение и многое другое.

"В нашем многолетнем сотрудничестве с компанией City мы постоянно ищем способы приобщить болельщиков к любимому виду спорта на качественно новом уровне", - заявила агентству Reuters Эшлин Мурусак, руководитель отдела международного маркетинга по спорту компании Cisco.

"Connected Scarf — это потрясающая реализация нашего совместного проекта, в рамках которого мы надеемся глубже изучить и проанализировать все взлеты и падения футбольных болельщиков, а также то, как игра влияет на фэндом не только с эмоциональной, но и с физической точки зрения", - добавила она.

На данный момент известно не очень много подробностей об умном шарфе. За исключением того, что он будет доступен всем болельщикам "Манчестер Сити" и определенному числу  болельщиков "Нью-Йорк Сити" в США, сообщает агентство Reuters.

 

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Источники: Club Manchester City, Reuters.
1. (https://www.mancity.com/club/partners/cisco/the-connected-scarf)
2. (https://www.reuters.com/lifestyle/sports/man-city-fans-sport-high-tech-scarves-next-season-2022-07-27/)

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