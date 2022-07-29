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Ученые остановили развитие раковой опухоли, восстановив количество митохондрий в клетках
Возможно, исследователи обнаружили новый способ лечения рака
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Ученые из Каролинского института в Швеции успешно продемонстрировали лечение опухолей у мышей после увеличения количества митохондрий в клетках. Ранее опухоли были устойчивы к лечению онкологических заболеваний.

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3D-иллюстрация раковых клеток. Dr_Microbe/iStock

Ученые всего мира разрабатывают различные методы лечения рака. Некоторые из них пытаются остановить деление клеток в опасных новообразования, другие работают над тем, чтобы стимулировать иммунную систему человека для поиска и уничтожения опухолевых клеток.

Одновременно с этим ученые пытаются понять, как здоровые клетки превращаются в раковые и что можно сделать, чтобы остановить этот процесс. Нобелевская премия по физиологии за 2019 год была присуждена исследователям, которые выяснили, как клетки чувствуют и адаптируются к наличию кислорода. Центральная роль в работе этого механизма отведена гену Von Hippel–Lindau (VHL).

Роль VHL в формировании раковых опухолей

Ген VHL является частью "системы контроля" кислорода внутри клетки. В обычных условиях белок, вырабатываемый геном VHL, взаимодействует с полипептидом HIF. Однако если в гене VHL происходит мутация, он не справляется с обработкой HIF. Результатом этого является состояние, при котором у клеток начинается кислородное голодание, хотя на самом уровень кислорода в норме. Это называется синдромом VHL.

Исследования доказали, что синдром VHL серьезно повышает риск развития как злокачественных, так и доброкачественных новообразований. Рак почки, вызванный синдромом VHL, имеет плохой прогноз. Только 12 процентов людей, страдающих этим заболеванием, выживают в течение пяти лет с момента постановки диагноза.

Сюзанна Шлисио, доцент кафедры микробиологии, опухолевой и клеточной биологии, и ее коллеги из Каролинского института изучили состав белков в раковых клетках, вызванных синдромом VHL, а также в клетках другой группы людей, у которых также имелась мутация в гене VHL, но в другой локализации. Эта другая мутация, названая чувашской (речь идет о чувашской полицитемии), также приводит к нарушению, напоминающему дефицит кислорода, однако не провоцирует развитие опухоли.

Разница между этими двумя заболеваниями заключалась в количестве митохондрий в клетках. Синдром VHL приводил к снижению числа митохондрий. Чувашская мутация оставляла их уровень неизменным. Как известно, митохондрии используют кислород для получения энергии. Однако неясно, как они приспосабливаются к среде с недостатком кислорода и какую роль играют в резистентности к противораковым препаратам.

Как увеличение количества митохондрий поможет победить рак? 

Шлисио и ее команда работали с клетками рака почки, вызванного VHL. Они обнаружили, что, если клетки обработать белком LONP1, они вновь становятся восприимчивыми к противораковому препарату сорафениб. LONP1 является ингибитором митохондриальной протеазы, то есть он останавливает ферменты, которые отвечают за разрушение митохондрий. Исследователи применили эту терапию на мышиных моделях. В результате рост опухоли был остановлен.

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"Мы надеемся, что полученные знания проложат путь к созданию более специфических ингибиторов протеазы LONP1 в терапии связанного с VHL ясноклеточной почечно-клеточной карциномы", - считает Шуйцзе Ли, постдокторант в команде Шлисио. "Результаты нашего исследования могут быть связаны со всеми видами рака, спровоцированными VHL, такими как нейроэндокринные опухоли феохромоцитома и параганглиома, а не только с почечной карциномой".

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#рак #лечение рака #митохондрии #дефицит кислорода #карцинома почки #мутация vhl #рак почки #сорафениб
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