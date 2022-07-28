История происхождения вируса герпеса уходит корнями в глубь тысячелетий

Всем известно, что если человек заразился герпетической инфекцией, то вызвавший ее вирус остается с ним на всю жизнь. Но как долго этот вирус сосуществовал с нашей цивилизацией? Недавно ученые Кембриджа секвенировали геном вируса герпеса, взятого из останков древних людей. Оказалось, что HSV-1 существовал несколько тысяч лет назад.

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Ученые выяснили, что история происхождения вируса герпеса уходит корнями в глубь тысячелетий Depositphotos

Вирус простого герпеса 1 (HSV-1) - одно из самых распространенных заболеваний, которым заражены около двух третей населения планеты. Чаще всего он не беспокоит своих носителей, но иногда может появится в виде "простуды" на губе, которая может быть довольно заразной.

Но откуда появился этот распространенный вирус? Чтобы ответить на этот вопрос, команда экспертов проанализировала образцы вирусных ДНК древних людей и сравнила их с более современными аналогами. Удивительно, но среди 3000 археологических останков, которые они изучали, удалось обнаружить только четыре фрагмента ДНК HSV-1.

Самым старым был взрослый мужчина с Урала возрастом около 1500 лет, за ним следовала англосаксонская женщина 6 или 7 века. Следующим был молодой человек, живший примерно 700 лет назад в Великобритании, и, наконец, еще один мужчина в Нидерландах, который, предположительно, скончался в 1672 году.

"Сравнивая древние ДНК с образцами герпеса 20-го века, мы смогли проанализировать различия и оценить скорость мутаций, а соответственно и сроки эволюции вируса", - рассказывает доктор Люси ван Дорп, один из руководителей проекта.

Таким образом, исследователи смогли установить, что современный штамм HSV-1 появился у человека примерно 5300 лет назад. Точная причина его появления неизвестна, однако ученые подозревают, что это могло быть связано с банальными поцелуями, которые, как считается, стали популярными примерно в это же время.

"У каждого вида приматов есть своя форма герпеса, поэтому мы предполагаем, что он существует с тех пор, как наши предки покинули Африку", - рассказывает д-р Кристиана Шайб, соавтор эксперимента. "Однако примерно пять тысяч лет назад произошло нечто, что позволило одному штамму герпеса превалировать над всеми остальными. Возможно, это связано с увеличением числа случаев передачи инфекции через поцелуи".

В будущем ученые планируют изучить происхождение вируса еще более детально, включая других представителей семейства гоминид, к примеру, кроманьонцев и неандертальцев.

Результаты данного проекта были представлены в научном издании Science Advances.

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Источники: Cambridge University, journal Science Advances.

1. (https://www.cam.ac.uk/stories/ancientherpes)

2. (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo4435)