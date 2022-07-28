Экспериментальная терапия ВИЧ заключается в пересадке стволовых клеток от донора с редкой генетической мутацией

66-летний мужчина стал четвертым пациентом, которому удалось полностью излечиться от ВИЧ-инфекции после пересадки стволовых клеток от донора с редкой генетической мутацией, вызвавшей устойчивость к ВИЧ. Этот человек, находящийся в ремиссии уже более 17 месяцев, является самым пожилым из всех, кто успешно прошел через эту пока еще экспериментальную процедуру.

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Экспериментальная терапия против ВИЧ подразумевает пересадку стволовых клеток от донора с редкой генетической мутацией Depositphotos

Пятнадцать лет назад у мужчины по имени Тимоти Браун был диагностирован острый миелоидный лейкоз. Пересадка гемопоэтических стволовых клеток была единственным доступным для него вариантом лечения. К тому же Браун оказался ВИЧ-положительным. Поэтому в качестве эксперимента его лечащий доктор нашел донора стволовых клеток, у которого была редкая генетическая мутация, позволяющая противостоять вирусу HIV.

В течение трех месяцев после первой трансплантации стволовых клеток у Брауна была достигнута стойкая ремиссия ВИЧ-инфекции. Он прекратил антиретровирусную терапию и практически полностью излечился. В медицинской практике он стал известен как "Берлинский пациент". С того момента было зарегистрировано еще два случая, когда подобная терапия стволовыми клетками эффективно излечивала пациентов от вируса иммунодефицита человека.

В данном контексте речь идет о 66-летнем мужчине, у которого ВИЧ впервые был диагностирован в 1988 году. Несколько лет назад у него развилась лейкемия, а в 2019 году ему была проведена терапия гемопоэтическими стволовыми клетками полученными от донора с крайне редкой генетической мутацией.

Из-за пандемии COVID-19 исследователи не решались прекратить антиретровирусную терапию, до тех пор, пока в 2021 году пациенту не сделали прививку. В настоящее время за мужчиной уже в течение 17 месяцев ведется наблюдение, и он по-прежнему находится в ремиссии ВИЧ.

"Поскольку этот пациент был самым старшим из тех, кто получил трансплантацию стволовых клеток [из четырех пациентов, излечившихся от ВИЧ подобным образом], он дольше всех жил с ВИЧ до процедуры и получал наименьший объем иммуносупрессивной терапии. Сегодня с уверенностью можно сказать, что если найти подходящего донора стволовых клеток для пациентов с ВИЧ, у которых развился рак крови, то с помощью более современных и менее интенсивных схем химиотерапии можно добиться двойной ремиссии", - рассказывает Яна Диктер, клиницист, работающий с пациентом. "Это может открыть совершенно новые перспективы для пожилых пациентов, живущих с ВИЧ и раком крови".

Успех этого пожилого пациента - многообещающий шаг на пути к продвижению нового метода лечения. Поскольку подобная терапия стволовыми клетками токсична и требует больших физических усилий, она не подходит для лечения обычных носителей ВИЧ-инфекции. Эту методику можно применять только к ВИЧ-пациентам с очень редкими формами рака крови. "Поэтому в данном случае успешное лечение пожилого мужчины с помощью более щадящей, модифицированной терапии стволовыми клетками является хорошим сигналом для ее потенциального использования у пациентов преклонного возраста".

"Я была очень взволнована, когда сообщила своему пациенту, что его ВИЧ находится в стадии ремиссии и ему больше не нужно принимать антиретровирусную терапию, которую он принимал более 30 лет", - добавила Диктер. "Он видел, как многие его друзья умерли от СПИДа в самом начале заболевания, и столкнулся с огромным количеством стигмы, когда у него диагностировали ВИЧ в 1988 году. Но теперь он может отпраздновать эту важную медицинскую победу. В его организме не обнаружено никаких признаков репликации ВИЧ".

Источники: City Of Hope

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1. (https://www.cityofhope.org/hiv-patient-achieves-remission-following-stem-cell-transplant-city-of-hope)