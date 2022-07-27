Известно, что диабетические трофические язвы на коже заживают очень медленно, но вскоре один не совсем обычный отработанный материал может в корне изменить эту ситуацию. Ученые из сингапурского Наньянского технологического университета (NTU) разработали новую регенеративную повязку, изготовленную из образцов кожи лягушки.
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В то время как во многих странах мира лягушачье мясо считается деликатесом, чудачеством или тем и другим одновременно, в Сингапуре оно является предметом широкого потребления. В основном используется мясо лягушек-быков, выращенных на фермах, и шкурки этих животных во время переработки обычно выбрасываются.
Команда NTU под руководством доцента Далтона Тая разработала технологию, в которой из лягушачьей кожи удаляются примеси, затем она измельчается в пасту, а из пасты выделяется чистый коллаген. Впоследствии этот коллаген вводят в состав биоразлагаемого, биосовместимого пластыря.
Предполагается, что при наложении на хроническую рану пластырь ускорит заживление, образовав пористый слой, в котором будут коагулировать лейкоциты и заживляющие вещества. Он также будет служить защитным барьером, который будет способствовать заживлению, поддерживая в ране оптимальный уровень влажности.
Кроме того, на более поздних стадиях заживления коллаген должен выполнять функцию строительного каркаса, в который будут мигрировать молодые клетки кожи. Со временем, клетки эпидермиса размножаются, а пластырь деградирует и будет полностью заменен новой кожей.
Несмотря на то, что ранее для этих же целей использовался бычий коллаген (получаемый из коровьих шкур), Тэй считает, что коллаген, полученный от амфибий, обладает лучшей биосовместимостью с кожей человека. Более того, в прошлом году он объявил о создании экспериментального материала для восстановления костей, который также был изготовлен из кожи лягушки (и рыбьей чешуи).
Раневая повязка разрабатывается в партнерстве с сингапурской компанией Cuprina Wound Care Solutions, выпускающей раствор по уходу за ранами, в котором используются живые личинки для удаления омертвевших тканей из пораженных участков и нагноений. Планируется, что оба продукта, пройдут совместные клинические испытания на людях в течение следующих двух лет.
Источники: Nanyang Technological University
1. (https://www.ntu.edu.sg/news/detail/turning-marine-waste-into-collagen-for-faster-healing-of-chronic-wounds)
2. (https://www.ntu.edu.sg/news/detail/bullfrog-skin-and-fish-scales-for-bone-repair)