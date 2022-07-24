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Fovno разработала автомобильный багажник для перевозки велосипедов на вакуумных присосках
Каждый комплект ES-H1B содержит блок управления N-Power, три присоски, систему сигнализации и пневматические шланги
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Ранее производители уже представляли багажник для перевозки велосипеда, за счёт электрических присосок,а также приспособление, которое позволяет транспортировать велосипед  "вверх ногами". Однако в модели ES-H1B от бренда Fovno оба этих механизма объединились в одно необычное устройство.

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Багажник Fovno ES-H1B подходит как для шоссейных, так и для горных велосипедов. Fovno Tec

Система представляет собой конструкцию из трех присосок и электронного блока управления (также оснащенного небольшой вакуумной чашкой). Две присоски крепятся велосипеду за рукоятки руля, а третья фиксируется на сиденье. Все четыре элемента соединены между собой пневматическими шлангами.

По сравнению с другими багажниками на присосках, ES-H1B позволяет сначала прикрепить чашки к велосипеду, прежде чем поместить его на крышу. Конечно, вы также можете сначала прикрепить присоски к крыше - выбор за вами. Fovno Tech

Далее, велосипед переворачивают колесами вверх и устанавливают на крышу автомобиля - так, чтобы присоски соприкасались с металлом (при этом модуль управления располагается между ними). При включении устройства между присосками и велосипедом образуется отрицательное давление (или вакуум), благодаря которому груз и удерживается на крыше автомобиля.

Общий вес всей системы Fovno составляет примерно 3,3 кг (7,3 фунта). Fovno Tech

Если вдруг в процессе эксплуатации герметизация какой-либо из чашек нарушится, блок управления тут же обнаружит падение давления и насос заново откачает воздух. Кроме того, на беспроводном модуле, установленном на консоли внутри автомобиля, раздастся сигнал тревоги, информируя водителя о сложившейся ситуации.

Каждый комплект ES-H1B содержит блок управления N-Power, три присоски, систему сигнализации и пневматические шланги. Fovno Tech

Система работает как с плоским, так и с опускающимся рулем, и может быть дополнена комплектом для перевозки второго велосипеда - в этом случае все шесть вакуумных чашек будут подключены к единому блоку управления. Вес блока составляет 650 г (1,4 фунта), он питается от литиевой батареи емкостью 3 400 мАч (о времени работы пока ничего не сообщается) и обладает классом герметизации IP65, что подразумевает полную защита от проникновения пыли и способность выдерживать струи воды с любых направлений. Общий вес всей системы составляет 3,3 кг (7,3 фунта).

Fovno вскоре планирует выпустить для этой модели дополнительный комплект, позволяющий устанавливать несколько велосипедов. Fovno Tech

Велосипедный багажник Fovno ES-H1B был недавно представлен на выставке Eurobike и уже поступил в продажу по цене 295 долларов США.

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Источники: Fovno Tech via Pinkbike
1. (https://www.fovno.com/product/sucker-racks/electric-inverted-sucker-bike-rack/)
2. (https://www.pinkbike.com/news/press-release-new-fovno-electric-inverted-sucker-bike-rack.html)

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#багажник es-h1b #багажник для велосипедов
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