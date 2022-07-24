Ранее производители уже представляли багажник для перевозки велосипеда, за счёт электрических присосок,а также приспособление, которое позволяет транспортировать велосипед "вверх ногами". Однако в модели ES-H1B от бренда Fovno оба этих механизма объединились в одно необычное устройство.
реклама
Система представляет собой конструкцию из трех присосок и электронного блока управления (также оснащенного небольшой вакуумной чашкой). Две присоски крепятся велосипеду за рукоятки руля, а третья фиксируется на сиденье. Все четыре элемента соединены между собой пневматическими шлангами.
Далее, велосипед переворачивают колесами вверх и устанавливают на крышу автомобиля - так, чтобы присоски соприкасались с металлом (при этом модуль управления располагается между ними). При включении устройства между присосками и велосипедом образуется отрицательное давление (или вакуум), благодаря которому груз и удерживается на крыше автомобиля.
Если вдруг в процессе эксплуатации герметизация какой-либо из чашек нарушится, блок управления тут же обнаружит падение давления и насос заново откачает воздух. Кроме того, на беспроводном модуле, установленном на консоли внутри автомобиля, раздастся сигнал тревоги, информируя водителя о сложившейся ситуации.
Система работает как с плоским, так и с опускающимся рулем, и может быть дополнена комплектом для перевозки второго велосипеда - в этом случае все шесть вакуумных чашек будут подключены к единому блоку управления. Вес блока составляет 650 г (1,4 фунта), он питается от литиевой батареи емкостью 3 400 мАч (о времени работы пока ничего не сообщается) и обладает классом герметизации IP65, что подразумевает полную защита от проникновения пыли и способность выдерживать струи воды с любых направлений. Общий вес всей системы составляет 3,3 кг (7,3 фунта).
Велосипедный багажник Fovno ES-H1B был недавно представлен на выставке Eurobike и уже поступил в продажу по цене 295 долларов США.
Источники: Fovno Tech via Pinkbike
1. (https://www.fovno.com/product/sucker-racks/electric-inverted-sucker-bike-rack/)
2. (https://www.pinkbike.com/news/press-release-new-fovno-electric-inverted-sucker-bike-rack.html)