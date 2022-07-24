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Швейцарские ученые разработали управляемый магнитный катетер для дистанционной хирургии мозга
Катетер, управляемый с помощью магнитного поля, позволяет хирургам исследовать мозг, как никогда раньше
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Пациенты, перенесшие инсульт, в скором времени смогут воспользоваться магнитными медицинскими устройствами с дистанционным управлением, которые очистят их организм от сгустков крови и сведут к минимуму риск долгосрочного повреждения мозга.

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Stefan Weis / ETH Zurich

Обычно хирурги удаляют тромбы из артерий головного мозга с помощью длинной тонкой трубки, называемой катетером (не путать с катетером, используемым для удаления уремических шлаков). Однако такая процедура требует твердой руки и высокого мастерства. В настоящее время ученые из ETH Zürich разрабатывают устройство, которым можно управлять дистанционно с помощью магнитного поля, открывая тем самым широкие возможности для телехирургии. В ноябре прошлого года исследователи основали компанию Nanoflex, чтобы усовершенствовать свою технологию и подготовить ее к клиническим испытаниям.

"С помощью нашей системы, можно будет проводить операции удалённо, используя дистанционное управление и монитор", - сказала инженер Nanoflex Сильвия Вивиани. Такое решение будет особенно актуально для пациентов, перенесших инсульт: "Чем дольше тромбы остаются в мозге, тем быстрее ухудшается состояние больного, к тому же в небольших медицинских центрах, где не хватает квалифицированных нейрохирургов, стандартное лечение как правило невозможно", добавила она.

NanoFlex - Advancing medical robotic interventions

Используя магнитную систему, исследователям удалось разработать более компактный и гибкий катетер. Управляемый устройством, похожим на контроллер для видеоигр, катетер Nanoflex может свободно двигаться в любом направлении, в отличие от традиционных проволочных катетеров, которые можно перемещать только вперед или назад.

"Наконечник катетера можно не только изогнуть в любом направлении благодаря магнитной головке; он стал меньше, маневреннее и безопаснее благодаря мягкому материалу", - утверждает соучредитель Nanoflex Кристоф Шотемс в статье, опубликованной в ETH Zürich.

В рамках первой фазы клинических испытаний новый "прототип катетера продемонстрировал высокую манёвренность при прохождении по сложным участкам организма человека". Учёные надеются, что эта технология однажды поможет им получить доступ к тем отделам мозга, куда раньше не проникал ни один проволочный катетер, и тем самым спасти не одну человеческую жизнь.

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Источники:  ETH Zürich,  Nanoflex, EEE Xplore    
1. (https://www.nanoflexrobotics.com/nfx/pages/)    
2. (https://ieeexplore.ieee.org/document/8202155/)    
3. (https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/07/a-magnetic-catheter-against-strokes.html)    
4. (https://wysszurich.ch//fileadmin/user_upload/NanoFlex/Factsheet_Nanoflex_2021_copyright_WyssZurich.pdf)

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#инсульт #катетер #магнит для мозга
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