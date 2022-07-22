В рамках исследовательского проекта, направленного на поиск решений по разработке автоматизированной зарядки для водителей электромобилей и автономных EV, компания Ford приступила к испытаниям прототипа роботизированной зарядной станции. Новая технология призвана облегчить процедуру зарядки транспортных средств для маломобильных граждан.
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Роботы, которые могут подключаться к зарядному порту электромобиля и отсоединять кабель, как только аккумулятор зарядится, разрабатываются уже довольно давно. Во время зарядки такие системы позволят водителям заниматься своими делами: смотреть фильм на информационно-развлекательном мониторе, общаться с друзьями в социальных сетях или просто оставаться в машине в ненастную или холодную погоду.
Благодаря такой технологии водителям с ограниченными возможностями или пожилым автомобилистам будет гораздо проще обслуживать свои транспортные средства. Недавний опрос, проведенный в Великобритании, показал, что "улучшение качества транспортного обслуживания является важным фактором для водителей с ограниченными возможностями, желающих приобрести электромобиль".
Именно над такими системами в настоящее время работает компания Ford, которая после успешных лабораторных тестов роботизированной зарядной станции приступила к проведению эксплуатационных испытаний в реальных условиях. Инновационная концепция была разработана немецкими инженерами из Технического университета Дортмунда.
Идея заключается в следующем: водитель подъезжает к зарядной станции, запускает процедуру зарядки с помощью соответствующего мобильного приложения, а робот делает все остальное. Открывается крышка, роботизированный зарядный механизм при помощи камеры находит зарядный порт автомобиля, подключается к нему и активирует передачу энергии.
Весь процесс контролируется через приложение, при этом водитель может либо оставаться в автомобиле, либо отправиться в ближайшие заведения, чтобы отдохнуть или перекусить. После завершения процесса манипулятор отсоединяется от автомобиля и убирается в небольшой отсек, расположенный внутри зарядной станции. Всю процедуру зарядки вы можете увидеть в приведенном ниже видеоролике.
Компания Ford испытывает роботизированное зарядное устройство, предназначенное для поддержки водителей с ограниченными возможностями
В будущем Ford намерен наладить сотрудничество с поставщиком зарядных сетей Ionity, что позволит усовершенствовать текущую концепцию, а также рассмотреть варианты быстрой зарядки и включить подобные решения в систему автоматизированной парковки. Таким образом, автомобили можно будет отправлять на роботизированную зарядную станцию и возвращать водителю полностью заряженными. Кроме того, такие роботизированные зарядные устройства будут полезны для операторов транспортных автопарков.
Источники: Ford
1. (https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2022/07/20/ford-trials-robot-charging-station-designed-to-give-disabled-dri.html)