Компания QinetiQ представила беспилотный летательный аппарат с лазерным управлением FSOC. По утверждению представителей компании, он абсолютно неуязвим для радиопротиводействия.

Технологии борьбы с беспилотниками обычно блокируют системы радиоуправления или GPS дрона, лишая пилота возможности управления и контроля над БПЛА. Однако британская компания оборонных технологий QinetiQ продемонстрировала беспилотный летательный аппарат с лазерным наведением, который такие системы не способны остановить.

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QinetiQ представила первую в своем классе беспилотную машину с лазерным управлением FSOC. По утверждению компании, она абсолютно неуязвимым для радиопротиводействия. QinetiQ

Во время демонстрации, которая была признана первой в своем роде, компания показала инновационную технологию "двусторонней оптической связи в условиях открытого пространства" (FSOC). Новая система должна "дополнить и по возможности заменить радиоуправление при выполнении военных задач в районах, где противник может иметь средства радиочастотного подавления или обнаружения".

Как оказалось, для связи между наземной станцией и дроном необходима прямая видимость, а это существенно ограничивает применение такой технологии. Однако наземное оборудование выглядит довольно компактным, и помимо того, что устройство успешно справляется с радиочастотными помехами, оно также делает практически невозможным перехват или обнаружение потока данных.

Остается только гадать, насколько хорошо она справится с дымом, пылью или другими факторами, влияющими на качество воздуха. К тому же такие машины по-прежнему можно будет легко остановить с помощью дронов "воздух -воздух", сетями или выстрелами из специальных дробовиков. Тем не менее, QinetiQ рассматривает технологию FSOC как способ " свести на нет огромные инвестиции, которые вероятный противник вложил в блокирование радиочастотного спектра ".

QinetiQ продемонстрировала возможности лазерной системы в рамках проекта Министерства обороны Великобритании DSTL "Воздушное Командное Управление, Контроль, Разведка, Наблюдение и Оперативная совместимость".

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Источники: QinetiQ, Thedrive

1. (https://www.qintiq.com/en/news/qintiq-deliver-worlds-first-demonstration-of-a-laser-controlled-drone-during-flight)

2. (https://www.thedrive.com/the-war-zone/8291/u-s-air-force-buying-special-drone-snagging-shotgun-shells)