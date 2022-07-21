Технологии борьбы с беспилотниками обычно блокируют системы радиоуправления или GPS дрона, лишая пилота возможности управления и контроля над БПЛА. Однако британская компания оборонных технологий QinetiQ продемонстрировала беспилотный летательный аппарат с лазерным наведением, который такие системы не способны остановить.
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Во время демонстрации, которая была признана первой в своем роде, компания показала инновационную технологию "двусторонней оптической связи в условиях открытого пространства" (FSOC). Новая система должна "дополнить и по возможности заменить радиоуправление при выполнении военных задач в районах, где противник может иметь средства радиочастотного подавления или обнаружения".
Как оказалось, для связи между наземной станцией и дроном необходима прямая видимость, а это существенно ограничивает применение такой технологии. Однако наземное оборудование выглядит довольно компактным, и помимо того, что устройство успешно справляется с радиочастотными помехами, оно также делает практически невозможным перехват или обнаружение потока данных.
Остается только гадать, насколько хорошо она справится с дымом, пылью или другими факторами, влияющими на качество воздуха. К тому же такие машины по-прежнему можно будет легко остановить с помощью дронов "воздух -воздух", сетями или выстрелами из специальных дробовиков. Тем не менее, QinetiQ рассматривает технологию FSOC как способ " свести на нет огромные инвестиции, которые вероятный противник вложил в блокирование радиочастотного спектра ".
QinetiQ продемонстрировала возможности лазерной системы в рамках проекта Министерства обороны Великобритании DSTL "Воздушное Командное Управление, Контроль, Разведка, Наблюдение и Оперативная совместимость".
Источники: QinetiQ, Thedrive
1. (https://www.qintiq.com/en/news/qintiq-deliver-worlds-first-demonstration-of-a-laser-controlled-drone-during-flight)
2. (https://www.thedrive.com/the-war-zone/8291/u-s-air-force-buying-special-drone-snagging-shotgun-shells)