Загрязнение микропластиком является растущей экологической проблемой. Однако благодаря результатам нового исследования возможно нам удастся избавиться от большей его части. Как считают ученые, шелк может стать биоразлагаемой заменой микробусинкам и пластиковым частицам, которые обычно добавляют в косметику, краски и другую продукцию.
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Как показывают многочисленные исследования, на Земле практически не осталось мест, где бы не наблюдалось загрязнение микропластиком. Эти мельчайшие кусочки пластмассы были обнаружены в океанах, реках, сельскохозяйственных угодьях, во льдах и снегах от Арктики до Антарктики, от вершины Эвереста до самых глубоких морских впадин. Микропластик был найден в живых моллюсках, ракообразных, рыбах, черепахах, тюленях, птицах, мелких наземных млекопитающих, домашнем скоте и людях, и он все чаще ассоциируется с ухудшением здоровья.
Основная масса подобных частичек образуется при разрушении более крупных полимерных предметов в условиях окружающей среды. Но, видимо, человеку этого недостаточно, и мы уже несколько десятилетий сами добавляем микропластик в различные продукты. Они присутствуют в стиральных порошках, косметике, зубной пасте, шампуне, красках и других химических веществах. Микрочастицы придают краскам привлекательный блеск, делают скрабы для лица более абразивными, а также помогают контролировать время высвобождения химических веществ, таких как гербициды
В настоящее время, по разным оценкам, такой первичный микропластик составляет от 10 до 15% от общего количества фрагментированной пластмассы в окружающей среде, поэтому новое исследование направлено именно на них.
"Невозможно решить всю проблему микропластика с помощью какого-то одного универсального решения", - считает Бенедетто Марелли, ведущий автор проекта. "Десять процентов от общего количества — это все равно очень много... Поэтому мы будем решать проблемы изменения климата и загрязнения окружающей среды постепенно, по одному проценту за раз".
В новом исследовании команда предлагает на удивление простую замену пластиковым бусинам - обычный шелк. Этот широко распространенный материал способен не только выполнять такие же функции, инкапсулируя химикаты, но и быстро и безопасно разлагаться, в случае необходимости.
Для производства шелка текстильного качества необходимо кропотливо распутывать коконы тутового шелкопряда, но для изготовления микробисера их можно просто растворить в воде. Этот процесс очень простой, масштабируемый и может быть осуществлен с использованием существующей инфраструктуры. Более того, в этом процессе можно использовать низкосортный шелк, который в настоящее время в больших количествах выбрасывается в отходы. Полученное шелковое покрытие можно переработать таким образом, чтобы обеспечить ему различные свойства в зависимости от его предназначения, например, способность притягивать или отталкивать воду.
Команда протестировала шелковый материал в лаборатории, используя существующее оборудование для производства спреев. Ученые изготовили из шелка капсулы в которые добавили гербицид. Такие капсулы способны растворяться в воде и высвобождать химикаты с течением времени. При испытании этой технологии на кукурузе, гербицид в шелковых капсулах работал так же эффективно, как и существующие продукты. При этом значительно снизился ущерб урожаю (0,8%, по сравнению с 25% от обычного гербицида).
По мнению исследователей, шелковое покрытие может заменить первичный микропластик в большинстве областей применения, причем не только в химических веществах, таких как гербициды, но и в косметике или даже фармацевтике, поскольку шелк обладает способностью расщепляться в тканях нашего организма.
"Для того, чтобы обеспечить доступ к коммерческому использованию, крайне необходимо добиться инкапсуляции продуктов с высоким содержанием активных веществ", - считает Марелли. "Единственная возможность повлиять на ситуацию - не только заменить синтетический полимер на биоразлагаемый аналог, но и добиться таких же, если не лучших, характеристик".
Результаты данного эксперимента были представлены в издании Small.
Источники: MIT, journal Small.
1. (https://news.mit.edu/2022/silk-alternative-microplastics-0720)
2. (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/smll.202201487)