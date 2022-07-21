Исследователи обнаружили нейротрансмиттер, с помощью которого воспоминания ассоциируются с положительными или отрицательными эмоциями. По мнению ученых, эта находка позволит разработать новые методы лечения тревоги и депрессии.

Сочетание положительных или отрицательных эмоций с конкретными воспоминаниями является основой нашего выживания, позволяя нам избегать опасностей или искать в чем-то положительные стороны. Недавно исследователи из Института Салка обнаружили особую молекулу, которая, как оказалось, управляет ассоциацией между эмоциями и памятью. По мнению ученых, эта находка может помочь в разработке новых методов лечения тревоги и депрессии.

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В результате экспериментов ученые обнаружили молекулу, которая управляет процессом формирования положительных или отрицательных эмоций, связанных с воспоминаниями. Depositphotos

Предположим, вы съели плод какого-то неизвестного дерева, а затем серьезно заболели. В результате у вас сохранятся негативные эмоции, связанные с этим воспоминанием, и в будущем вы воздержитесь от употребления неизвестных продуктов. С другой стороны, чувство удовольствия, которое вы испытываете после окончания интенсивной тренировки, должно стимулировать вас делать это снова и снова.

Этот инстинкт помогал людям, да и всему живому, выживать на протяжении сотен миллионов лет. В данном контексте положительная или отрицательная эмоция называется валентностью, а способность мозга связывать их с конкретными воспоминаниями - валентным распределением. Результаты более ранней работы экспертов Salk показали, что распределение валентности связано с определенной группой нейронов в области мозга, известной как базолатеральная миндалина.

"Мы обнаружили два пути (по аналогии с железной дорогой) которые ведут к положительной и отрицательной валентности, но мы все еще не знали, какой сигнал действует в качестве переключателя, указывая, какой путь должен быть использован в тот или иной момент времени", - рассказывает Кей Тай, старший автор проекта.

В новом исследовании ученые выяснили, что представляет собой этот сигнал. Они изучили некоторые нейротрансмиттеры, вырабатываемые соответствующими нейронами, и остановились на нейротензине – нейропептиде обладающем гормональным действием.

В экспериментах команда с помощью технологии CRISPR удалила ген нейротензина у мышей и изучила реакцию животных на два различных по высоте звука. Ученые обучили грызунов ассоциировать один тон звука со сладкой сахарозой (положительная эмоция), а другой звук - с ударами тока (отрицательная эмоция).

Интересно, что мыши, у которых отсутствовал нейротензин, не смогли научиться ассоциировать первый тон с положительным стимулом, но сформировали более сильную, чем обычно, ассоциацию между вторым тоном и отрицательной эмоцией. По словам экспертов, это указывает на то, что состоянием мозга по умолчанию является склонность к страху до тех пор, пока не высвободится нейротензин и не переключит переживания на положительную валентность. Возможно, такая предрасположенность к страху имеет глубокие эволюционные корни.

В дальнейшем команда протестировала обратный подход, введя в организм мышей повышенную дозу нейротензина. Учёные обнаружили, что животные стали быстрее усваивать информацию о вознаграждении и снизили негативную валентность. Теоретически, это могло бы подсказать возможный механизм развития тревоги или депрессии, а также потенциально новый способ их лечения.

"Мы можем манипулировать этим переключателем, чтобы включить позитивное или негативное усвоение информации", - рассказывает Хао Ли, один из руководителей данного эксперимента. "В будущем мы постараемся определить новые терапевтические мишени для этого пути".

Результаты данного проекта были представлены в научном изданииNature.

Группа экспертов рассказывает о своей работе в видеоролике ниже.

Формирование положительных или отрицательных воспоминаний

Источники: Salk Institute, Youtube, Википедиа

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1. (https://youtu.be/uhnD9anrB64)

2. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Миндалевидное_тело)

3. (https://www.salk.edu/news-release/making-a-memory-positive-or-negative/)