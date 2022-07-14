Алабамская компания Timbercraft Tiny Homes и раньше удивляла нас своими большими буксируемыми домами, такими как Denali XL, сочетающими в себе стилистику коттеджа и просторные интерьеры. Модель Teton - новейшая модель крошечного дома имеет аналогичный общий дизайн, но отличается более компактной планировкой, в которой, тем не менее, есть место для хорошо спроектированной кухни и пары спален.
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При длине 34 фута (10 метров) Teton намного больше европейских крошечных домов, о которых, но все же значительно компактнее 42-футового (12,8 м) Denali XL, что делает его более пригодным для регулярных путешествий. Teton построен на базе трехосного прицепа, его ширина составляет 8,5 футов (2,6 метра), а это значит, что он соответствует стандартным требованиям США по буксировке без необходимости получения специального разрешения.
Снаружи дом обшит сайдингом, а сверху покрыт двускатной металлической крышей с мансардой. Внутренняя площадь дома составляет 278 кв. футов (около 25 квадратных метров), его стены отделаны шпонированными панелями, а потолки и пол выполнены из лиственных пород дерева. Благодаря щедрому остеклению, помещение наполнено солнечным светом и выглядит довольно стильно.
Посетители попадают в гостиную, которая довольно компактна, но в ней есть место для дивана и небольшого столика. Рядом находится кухня. Это самая привлекательная часть дома, которая выглядит очень гармонично для такого миниатюрного жилища. Здесь есть L-образная столешница с интегрированными системами хранения, духовка с четырехконфорочной плитой, работающей на пропане, раковина в английском стиле, полноразмерный холодильник с морозильной камерой и изготовленные на заказ шкафы.
Ванная комната находится рядом с кухней, в нее ведет раздвижная дверь. В ней есть душевая кабина, унитаз, полки и раковина, а также дополнительное место для хранения вещей.
Хозяйская спальня Teton расположена в противоположной от гостиной части дома и имеет достаточно пространства, чтобы стоять прямо, (что весьма необычно для крошечного дома). В ней находится двуспальная кровать со встроенным местом для хранения и несколько прикроватных тумбочек.
Во вторую спальню можно попасть по съемной лестнице из кухни. Она представляет собой стандартную спальную зону крошечного дома в стиле лофт с низким потолком и достаточным пространством для двуспальной кровати.
В доме поддерживается комфортная температура с помощью миниатюрной системы кондиционирования и потолочного вентилятора. Он получает питание от стандартной розетки типа RV. Пока нет информации о стоимости дома Teton, но цены на аналогичные проекты Timbercraft Tiny Homes обычно начинаются от 81 000 долларов.
Источники: Timbercraft Tiny Homes
(https://timbercrafttinyhomes.com/tiny-home-models/#teton!loading)