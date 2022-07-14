Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что собирается отдать свое состояние на самые разнообразные проекты - от адаптации климата до предотвращения пандемий. Если это произойдет, его имя будет вычеркнуто из списка самых богатых людей мира.
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Вместе со своей женой в 2000 году Гейтс основал Фонд Билла и Мелинды Гейтс (BMGF), чтобы "бороться с болезнями, бедностью и неравенством во всем мире", говорится на сайте фонда. Покинув пост CEO компании по разработке программного обеспечения, Гейтс занялся филантропической деятельностью в рамках своего фонда и был одним из немногих, кто предупреждал о надвигающейся пандемии.
Во время пандемии COVID-19 Гейтс помогал финансировать разработку вакцин, однако сам оказался в центре теории заговора связанной с ними и теми причинами, по которым люди решили не делать прививки. Тем не менее, Гейтс собирается и дальше финансировать проекты фонда и недавно объявил, что этом месяце передаст в эндаумент благотворительной организации 20 миллиардов долларов.
Планы по увеличению расходов фонда к 2026 году
В своем развернутом сообщении в Twitter Гейтс рассказал о том, что после десятилетий прогресса мир столкнулся с серьезными проблемами в виде конфликта в Украине и пандемии COVID-19. Заявив, что в будущем мир все еще может стать лучше, Гейтс добавил, что "его фонд будет прилагать все усилия, чтобы дать людям шанс жить здоровой и продуктивной жизнью".
Для этого цели фонд планирует увеличить свои ежегодные расходы с $6 до $9 миллиардов к 2026 году, и предстоящее финансирование поможет достичь этой цели.
Пользуясь, случаем, Гейтс напомнил, что Уоррен Баффет, генеральный директор и председатель совета директоров Berkshire Hathaway, также является равноправным партнером фонда и уже пожертвовал более 35 миллиардов долларов на его развитие. В следующем твите Гейтс заявил, что в будущем он планирует передать фонду все свое состояние, и этот шаг вычеркнет его из списка крупнейших мировых миллиардеров.
Клятва дарения
В 2010 году Гейтс, его жена Мелинда и Баффетт основали совместный филантропический проект для миллиардеров всего мира под названием The Giving Pledge (Клятва дарения).
За последние десять это обязательство подписали более 200 миллиардеров 23 стран. В рамках инициативы, "миллиардеры обязаны отдать большую часть своего состояния на благотворительные цели или филантропические проекты в течение жизни или после смерти".
Гейтс подтвердил свое решение отдать свое состояние при жизни в следующем твите:
На данный момент Гейтс является четвертым самым богатым человеком в мире с общим состоянием в 113 миллиардов долларов.
Источники: Википедиа, Bloomberg, Twitter
(https://www.bloomberg.com/billionaires/)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Эндаумент)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Клятва_дарения)
(https://twitter.com/BillGates/status/1547235386560155648)