Деньги пойдут в благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что собирается отдать свое состояние на самые разнообразные проекты - от адаптации климата до предотвращения пандемий. Если это произойдет, его имя будет вычеркнуто из списка самых богатых людей мира.

реклама

Вместе со своей женой в 2000 году Гейтс основал Фонд Билла и Мелинды Гейтс (BMGF), чтобы "бороться с болезнями, бедностью и неравенством во всем мире", говорится на сайте фонда. Покинув пост CEO компании по разработке программного обеспечения, Гейтс занялся филантропической деятельностью в рамках своего фонда и был одним из немногих, кто предупреждал о надвигающейся пандемии.

Во время пандемии COVID-19 Гейтс помогал финансировать разработку вакцин, однако сам оказался в центре теории заговора связанной с ними и теми причинами, по которым люди решили не делать прививки. Тем не менее, Гейтс собирается и дальше финансировать проекты фонда и недавно объявил, что этом месяце передаст в эндаумент благотворительной организации 20 миллиардов долларов.

Планы по увеличению расходов фонда к 2026 году

В своем развернутом сообщении в Twitter Гейтс рассказал о том, что после десятилетий прогресса мир столкнулся с серьезными проблемами в виде конфликта в Украине и пандемии COVID-19. Заявив, что в будущем мир все еще может стать лучше, Гейтс добавил, что "его фонд будет прилагать все усилия, чтобы дать людям шанс жить здоровой и продуктивной жизнью".

Для этого цели фонд планирует увеличить свои ежегодные расходы с $6 до $9 миллиардов к 2026 году, и предстоящее финансирование поможет достичь этой цели.

Пользуясь, случаем, Гейтс напомнил, что Уоррен Баффет, генеральный директор и председатель совета директоров Berkshire Hathaway, также является равноправным партнером фонда и уже пожертвовал более 35 миллиардов долларов на его развитие. В следующем твите Гейтс заявил, что в будущем он планирует передать фонду все свое состояние, и этот шаг вычеркнет его из списка крупнейших мировых миллиардеров.

Клятва дарения

В 2010 году Гейтс, его жена Мелинда и Баффетт основали совместный филантропический проект для миллиардеров всего мира под названием The Giving Pledge (Клятва дарения).

За последние десять это обязательство подписали более 200 миллиардеров 23 стран. В рамках инициативы, "миллиардеры обязаны отдать большую часть своего состояния на благотворительные цели или филантропические проекты в течение жизни или после смерти".

Гейтс подтвердил свое решение отдать свое состояние при жизни в следующем твите:

На данный момент Гейтс является четвертым самым богатым человеком в мире с общим состоянием в 113 миллиардов долларов.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3 крутых RTX 3070 Ti за копейки 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Источники: Википедиа, Bloomberg, Twitter

(https://www.bloomberg.com/billionaires/)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Эндаумент)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Клятва_дарения)

(https://twitter.com/BillGates/status/1547235386560155648)