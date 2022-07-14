Радиотелескоп CHIME зарегистрировал странное радиоизлучение из далекой галактики.

Астрофизики обнаружили весьма необычный радиосигнал из далекого звездного кластера звездногалактики, который пульсирует с ритмом, напоминающим сердцебиение. В сравнении с другими быстрыми радиовсплесками (FRBs) этот сигнал длился примерно в 1000 раз дольше и имел четкую периодическую структуру.

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Радиотелескоп CHIME зарегистрировал странное радиоизлучение из далекого звездного кластера. CHIME/MIT News

FRBs или быстрые радиовсплески - это очень короткие импульсы космических радиосигналов, длящиеся всего несколько миллисекунд. Некоторые из них являются " одноразовыми", в то время как другие, как известно, повторяются, либо случайным образом, либо по прогнозируемой схеме. С момента их первого открытия случившегося около десяти лет назад, уже были зарегистрированы сотни FRB.

Теперь группа астрономов с помощью радиотелескопа CHIME обнаружила FRB, не похожий ни на один другой. Если все другие известные всплески длятся несколько долей секунды, то этот новый сигнал, известный как FRB 20191221A, длился несколько секунд. Что еще более странно, радиоволны в сигнале повторялись каждые 0,2 секунды, что никогда не наблюдалось ни в одном другом FRB.

" Это очень странно", - рассказывает Даниэле Мичилли, ведущий автор исследования. "Это сигнал был не только весьма продолжительным, около трех секунд, но и отличался удивительной периодичностью, повторяясь каждую долю секунды - тук, тук, тук - подобно ударам сердца. Нам впервые удалось обнаружить такую последовательность импульсов".

Что же могло стать источником этого сигнала? Несмотря на его уникальную природу, исследователи считают, что наиболее вероятным виновником большинства, если не всех, FRB являются нейтронные звезды. Анализ структуры импульса позволяет предположить, что он исходил либо от пульсара - типа нейтронной звезды, испускающей пучки радиоволн со своих полюсов, - либо от магнетара - нейтронной звезды с чрезвычайно мощным магнитным полем.

Однако вспышка FRB 20191221A была в миллион раз интенсивнее, чем любое излучение, когда-либо наблюдавшееся от пульсара или магнетара в пределах Млечного Пути. Исследователи предполагают, что источником подобных импульсов мог стать пульсар или магнетар, который обычно намного тусклее, но так уж случилось, что он выпустил вспышку в сторону Земли.

"CHIME уже удалось зарегистрировать множество FRB с самыми разными характеристиками", - рассказывает Мичилли. " Некоторые из них обнаружены внутри высоко турбулентных газовых образований, в то время как другие выглядят так, как будто находятся в чистой среде. Судя по всему, вокруг источника FRB 20191221A существует облако плазмы, которое должно быть очень нестабильным".

Возможно, продолжая изучать данные всплески, исследователи смогут разгадать эту загадку.

Результаты данного исследования были представлены в научном издании Nature.

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Источники: MIT, journal Nature.

(https://www.nature.com/articles/s41586-022-04841-8)

(https://news.mit.edu/2022/astronomers-detect-radio-heartbeat-billions-light-years-earth-0713)