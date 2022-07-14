Совместно с онкологическим центром Фреда Хатчинсона Amazon разрабатывает персонализированные вакцины против рака груди и кожи. В настоящее время в рамках этой инициативы ведется набор 20 пациентов для участия в клинических испытаниях.

Компания Amazon в сотрудничестве с онкологическим центром Фреда Хатчинсона в Сиэтле тайно занимается разработкой противораковых вакцин. Об этом говорится в докладе, опубликованном в понедельник изданием Business Insider. Вакцины будут направлены на борьбу с раком груди и кожи, также известным как меланома.

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Персонализированное лечение некоторых форм рака

В соответствии с информацией, опубликованной на сайте Clinicaltrials.gov, дата исследование началось 9 июня 2022 года, а предполагаемая дата завершения - 1 ноября 2023 года. В настоящее время для испытаний "лекарственного препарата, регулируемого FDA", в рамках первой фазы требуется 20 пациентов в возрасте старше 18 лет.

Информацию о проведении клинических испытаний подтвердили источники в Amazon.

"Amazon предлагает научные знания и опыт машинного обучения в рамках партнерства с Fred Hutch для исследований в области персонализированной терапии некоторых видов онкологических заболеваний. Сейчас процесс находится на очень ранней стадии, но Fred Hutch только что получил одобрение FDA США на проведение первой фазы клинических испытаний, и пока неизвестно, насколько успешными они окажутся", - заявил Business Insider источник в Amazon.

"Этот процесс будет долгим и растянется на несколько лет, но если он будет успешным, мы готовы сотрудничать с другими организациями в области здравоохранения и биологии, которые также могут быть заинтересованы в подобных усилиях".

В аннотации к исследованию говорится следующее: "Первая фаза испытаний изучает безопасность персонализированной неоантигенной пептидной вакцины при лечении пациентов с меланомой IIIC-IV стадии или раком молочной железы, который распространился в другие части тела (метастазы) или не отвечает на лечение (рефрактерность). Персонализированная пептидная вакцина с - это продукт, который сочетает в себе несколько неоантигенов, специфичных для пациента. Введение такого персонализированного препарата может вызвать поликлональный, полиэпитопный, цитолитический Т-клеточный иммунитет против опухоли пациента".

Amazon выходит на рынок здравоохранения

Ранее корпорация Amazon уже предпринимала попытки вхождения в сектор здравоохранения. В июне 2021 года компания запустила программу Amazon Care, предлагающую сотрудникам из Сиэтла получать медицинские услуги, не выходя из дома, включая виртуальные видеочаты с врачами, доставку лекарств до вашей двери или в выбранную вами аптеку, а также общение через мессенджер.

По слухам, эта новейшая вакцина была разработана в секретной лаборатории Amazon под названием Grand Challenge. Команда Amazon по борьбе с раком якобы настолько продвинулась вперед, что смогла "закончить обучение" от подразделения Grand Challenge и теперь работает под руководством вице-президента по устройствам Роберта Уильямса, сообщили Business Insider на условиях анонимности люди, знакомые с ситуацией.

Что это означает для Amazon? А то, что эта и без того всеобъемлющая корпорация может добавить к своим услугам еще одну: лечение онкологических заболеваний. Если ей это удастся, то финансовые выгоды, которые она получит, будут весьма существенными.

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Теперь возникает резонный вопрос: хотим ли мы, чтобы транснациональная технологическая компания занималась решением проблемы одного из самых тяжелых и смертельных заболеваний. Разве лечение рака не лучше доверить врачам и профессионалам в области здравоохранения? Время покажет, насколько эффективными окажутся такие вакцины и эта концепция в целом.



Источники: Clinicaltrials.gov, Business Insider

(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT05098210)

(https://www.businessinsider.com/amazon-is-developing-cancer-vaccines-with-fred-hutchinson-2022-7)