Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
В ближайшие часы огромная комета C/2017 K2 максимально приблизится к нашей планете
Гигантское небесное тело в два раза больше Эвереста приближается к Земле
анонсы и реклама
3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

В прошлом месяце в новостях сообщалось о приближении непериодической кометы C/2017 K2 (PanSTARRS) к нашей внутренней Солнечной системе. Это небесное тело должно максимально приблизиться к Земле 14 июля 2022 года.

реклама

NASA

Это одна из самых далеких активных комет, когда-либо зарегистрированных учеными.

И вот эта комета уже почти здесь, и для учёных это волнующий момент, поскольку небесный объект C/2017 K2 является одной из самых далеких "активных" комет, когда-либо обнаруженных человеком, сообщается в опубликованном сегодня докладе Space.com.

"Это все равно, что прикоснуться к чему-то из эпохи зарождения Солнечной системы", - заявил Space.com Дэвид Джуитт, астроном из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. "Возможно, это самый первозданный объект во внутренней части Солнечной системы на данный момент".

Таинственная комета впервые была обнаружена Панорамным обзорным телескопом и системой быстрого реагирования (PanSTARRS) на Гавайях в мае 2017 года. Даже с такого расстояния, находясь между орбитами Сатурна и Урана, она испускала мощную кому (облако пыли и газа, окружающее ядро кометы иногда переходящее в "хвост") которая простиралась на 80 000 миль (130 000 км) в космос. 

По мнению астрофизиков, C/2017 K2 проявляла активность еще за несколько лет до того, как был сделан первый снимок, поскольку, согласно результатам обратного моделирования, комета уже неслась сквозь космическое пространство и выбрасывала газ, находясь на удалении ≈ 35 AU от Солнца. (AU - астрономическая единица равная среднему расстоянию от Земли до Солнца: 1 AU составляет примерно 93 миллионов миль или 150 миллионов километров). 

Ученые не могут понять, как именно сформировалась кома данного небесного тела объекта. Ведь находясь на таких расстояниях от нашей звезды, энергии солнечных лучей было бы недостаточно для появления такого ореола.

NASA

"По нашим расчетам, на расстоянии 35 AU от Солнца температура космического пространства всего лишь на 40 градусов выше абсолютного нуля", - сказал Джуитт. "Таким образом, вода там тверда, как камень. Поэтому она не может быть причиной той активности, которую мы наблюдаем на таких больших расстояниях".

Однако, несмотря на загадочную природу этого небесного тела, Джуитт считает, что подобным образом могут вести себя многие кометы, "просто у астрономов не было возможности их наблюдать".

"Что делает эту комету такой уникальной, так это то, что её рано удалось обнаружить", - сказал Джуитт. "Мы смогли проследить, как комета меняется по мере удаления от Солнца, в более широком диапазоне, чем это было сделано ранее".

Джуитт проследил эволюцию K2 до облака Оорта (гипотетической  области Солнечной системы, являющейся источником долгопериодических комет), расположенного на расстоянии от 2 000 до 200 000 а.е. от Солнца. Вероятно, именно неожиданный гравитационный толчок от звезды, проходящей мимо внешних границ Солнечной системы, отправил K2 в это необычное путешествие. 

Какую еще тайну хранит K2? Остались буквально считанные часы до того момента, когда комета максимально сблизится с Землей, и астрономы проведут новые наблюдения за этой удивительной небесной странницей. 

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Источники: Space.com, Википедиа
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Облако_Оорта)
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Кома_(комета))
(https://ru.wikipedia.org/wiki/C/2017_K2_(PANSTARRS))
(https://www.space.com/comet-k2-surprising-scientists-since-discovery)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#комета #c/2017 k2 #pan-starss #комета pan-starrs #комета движется к земле
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Нужно ли геймеру менять процессор Ryzen 5 3600 на более дорогой 5600 или 5800X3D ради игр - тесты HU
38
В России разработали гиперзвуковую "ракету-убийцу" авианосцев
24
Выбираем оптимальную видеокарту для Elden Ring и Cyberpunk 2077 – 6 лучших моделей лета 2022г
11
Термопрокладки на чипах памяти Hynix являются причиной проблем с RTX 3060 Ti
28
Импорт ноутбуков в Россию испытывает трудности, а клавиатуру придется подписывать маркером
8
Биткоин ушёл ниже $20 000, эксперты ожидают дальнейшего падения, а глобальное дно ещё впереди
5
Курс Эфира может обвалиться ниже $1000, а спасти криптовалюту должен Виталик Бутерин и PoS
5
В S.T.A.L.K.E.R. 2 будет огромный арсенал оружия, а также вернётся Сидорович
46
В магазинах РФ начался дефицит геймерских процессоров Intel и AMD – 5 наиболее популярных CPU
8
Самый быстрый USB-накопитель от Kingston теперь доступен с USB-A
+
Назревает глобальный кризис переизбытка айтишников – время высоких зарплат подходит к концу
51
Вслед за доходами майнеров вновь поползли вниз и цены на видеокарты
35
Видеокарта NVIDIA GTX 1630 против AMD RX 6400 в играх - кто живёт на дне океана
5
Западные бренды могут не вернуться в торговые центры РФ до весны 2023 года
8
10 смартфонов Xiaomi получили стабильную глобальную прошивку MIUI 13
+
Twitter официально начала судебный процесс против Илона Маска
3
Релиз модификации BF3: Reality Mod запланирован на 17 июля
2
Джеймс Уэбб показал Вселенную на расстоянии 4,6 млрд. световых лет от нашей планеты
13
NVIDIA дарит 4 игры стоимостью $130 покупателям видеокарт GeForce RTX 30 – в РФ акция не проходит
21
Выбираем самый быстрый игровой процессор до 30 000 рублей – 5 моделей по выгодным ценам в РФ
6

Популярные статьи

3060ti на видеопамяти от производителя Hynix - короткий и понятный вывод из всей массы споров
159
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
243
Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
92
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт. Часть 2
21
Краткий обзор дешевых клавиатур
166
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
35
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 2
4
Ветер, ветер, ты могуч или Россия дай газа опять и снова
8

Сейчас обсуждают

Андрей Маликов
05:33
Шляпа усатая не устаёт делать исследования Ссылаясь на фейковые тесты канала Тестинг Геймс, который принадлежит мошеннику из РФ, трущим правдивые комменты под видео
Стоит ли покупать видеокарты на 12 Гб и 24 Гб видеопамяти – тесты от 8 до 24 Гб в современных играх
Сергей Бессонов
05:30
thermalright macho rev.a нормально охлаждает 5800х?
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 5800X и Core i7-11700КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
Сергей Лебедев
05:15
А мне казалось это происходит когда пучок света входит в маленькую щель. Крч это не оптика,а именно физика.
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
Xatam Mamatov
04:39
Ща быстро тогда побегу делать даунгрейд свои 24 на 10 основываясь на блоге этого гуру
Стоит ли покупать видеокарты на 12 Гб и 24 Гб видеопамяти – тесты от 8 до 24 Гб в современных играх
VictoR_VK
04:36
Может для начала мозги себе купишь?
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
Keks789
04:27
и тапочки
На фоне укрепления курса рубля видеокарты в РФ начали дешеветь – GPU NVIDIA со скидками до 20 000р
qwerry
04:20
Ну так то только ты здесь всех говном поливаешь и оскорбляешь, поэтому адекватные люди и делают выводы что ты бестолковая малолетка. Просто подумай над своим поведением. Извини не выдержал твоего хамс...
Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе
Keks789
04:14
55 это какой? прибитый штоль?
Инженеры Autoliv и POC представили велосипедный шлем со встроенной подушкой безопасности
VseUmrem
04:07
Совсем не берут карты да?
NVIDIA бесплатно раздает четыре игры при покупке GeForce RTX 30
saf-saf
04:06
"сейчас в Украине воюет 100% хоть на что-то способной нашей армии. " Ну, тебе про это и говорят 100% вашей армии и 10% нашей армии, остальные 90% наших, не контрактников, сидят по казармам, на плацу м...
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем