Гигантское небесное тело в два раза больше Эвереста приближается к Земле

В прошлом месяце в новостях сообщалось о приближении непериодической кометы C/2017 K2 (PanSTARRS) к нашей внутренней Солнечной системе. Это небесное тело должно максимально приблизиться к Земле 14 июля 2022 года.

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NASA

Это одна из самых далеких активных комет, когда-либо зарегистрированных учеными.

И вот эта комета уже почти здесь, и для учёных это волнующий момент, поскольку небесный объект C/2017 K2 является одной из самых далеких "активных" комет, когда-либо обнаруженных человеком, сообщается в опубликованном сегодня докладе Space.com.

"Это все равно, что прикоснуться к чему-то из эпохи зарождения Солнечной системы", - заявил Space.com Дэвид Джуитт, астроном из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. "Возможно, это самый первозданный объект во внутренней части Солнечной системы на данный момент".

Таинственная комета впервые была обнаружена Панорамным обзорным телескопом и системой быстрого реагирования (PanSTARRS) на Гавайях в мае 2017 года. Даже с такого расстояния, находясь между орбитами Сатурна и Урана, она испускала мощную кому (облако пыли и газа, окружающее ядро кометы иногда переходящее в "хвост") которая простиралась на 80 000 миль (130 000 км) в космос.

По мнению астрофизиков, C/2017 K2 проявляла активность еще за несколько лет до того, как был сделан первый снимок, поскольку, согласно результатам обратного моделирования, комета уже неслась сквозь космическое пространство и выбрасывала газ, находясь на удалении ≈ 35 AU от Солнца. (AU - астрономическая единица равная среднему расстоянию от Земли до Солнца: 1 AU составляет примерно 93 миллионов миль или 150 миллионов километров).

Ученые не могут понять, как именно сформировалась кома данного небесного тела объекта. Ведь находясь на таких расстояниях от нашей звезды, энергии солнечных лучей было бы недостаточно для появления такого ореола.

NASA

"По нашим расчетам, на расстоянии 35 AU от Солнца температура космического пространства всего лишь на 40 градусов выше абсолютного нуля", - сказал Джуитт. "Таким образом, вода там тверда, как камень. Поэтому она не может быть причиной той активности, которую мы наблюдаем на таких больших расстояниях".

Однако, несмотря на загадочную природу этого небесного тела, Джуитт считает, что подобным образом могут вести себя многие кометы, "просто у астрономов не было возможности их наблюдать".

"Что делает эту комету такой уникальной, так это то, что её рано удалось обнаружить", - сказал Джуитт. "Мы смогли проследить, как комета меняется по мере удаления от Солнца, в более широком диапазоне, чем это было сделано ранее".

Джуитт проследил эволюцию K2 до облака Оорта (гипотетической области Солнечной системы, являющейся источником долгопериодических комет), расположенного на расстоянии от 2 000 до 200 000 а.е. от Солнца. Вероятно, именно неожиданный гравитационный толчок от звезды, проходящей мимо внешних границ Солнечной системы, отправил K2 в это необычное путешествие.

Какую еще тайну хранит K2? Остались буквально считанные часы до того момента, когда комета максимально сблизится с Землей, и астрономы проведут новые наблюдения за этой удивительной небесной странницей.

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Источники: Space.com, Википедиа

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Облако_Оорта)

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Кома_(комета))

(https://ru.wikipedia.org/wiki/C/2017_K2_(PANSTARRS))

(https://www.space.com/comet-k2-surprising-scientists-since-discovery)