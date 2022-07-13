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Ученые обнаружили связь между пародонтозом и развитием болезни Альцгеймера
Исследователи обнаружили, что у мышей, инфицированных определенным видом бактерий обитающих в полости рта, симптомы болезни Альцгеймера развивались быстрее, чем у здоровых животных.
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Ученые установили связь между распространенным видом бактерий ротовой полости, вызывающими пародонтоз, и нейровоспалительными процессами связанными с развитием болезни Альцгеймера. Исследование, проведенное международной группой ученых, основано на совокупности доказательств, указывающих, что плохое состояние полости рта связано с риском развития деменции и нейродегенерации.

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Исследователи обнаружили, что у мышей, инфицированных определенным видом бактерий полости рта, симптомы болезни Альцгеймера развивались быстрее, чем у здоровых животных.

Большинство исследований до настоящего момента было сосредоточено на возможных путях возможного влияния Porphyromonas gingivalis (Pg), (бактерии, ответственной за большинство заболеваний десен) на мозг, прямо или косвенно. В новом исследовании внимание учёных переключилось на другой вид бактерий, также обитающих в полости рта - Fusobacterium nucleatum, которые, как известно, являются причиной возникновения пародонтоза. 

В серии экспериментов на животных новое исследование продемонстрировало, как F. nucleatum может стимулировать размножение иммунных клеток в мозге. Эта воспалительная реакция ускоряет развитие болезни Альцгеймера у животных, выращенных для моделирования данного заболевания.

"В этом исследовании учёные нашей лаборатории впервые обнаружили, что Fusobacterium nucleatum может вызывать системное воспаление и даже проникать в ткани нервной системы, усугубляя признаки и симптомы болезни Альцгеймера", - рассказывает Джейк Джинкун Чен из Школы стоматологической медицины Университета Тафтса.

Безусловно, полученные результаты не указывают напрямую, что бактерия F. nucleatum является причиной болезни Альцгеймера. Скорее, патоген "ускоряет развитие болезни, способствуя воспалительным реакциям в мозге, усугубляя поведенческие и патологические проявления заболевания".

Исследование указывает на два потенциальных провоспалительных белка, активируемых F. nucleatum, которые ранее были связаны с нейродегенерацией. Это указывает на вероятный способ, с помощью которого бактерии полости рта могут способствовать прогрессированию заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера. Однако пока преждевременно говорить о том, что эти результаты приведут к созданию нового терапевтического подхода к лечению болезни Альцгеймера.

В заключение Чен сказал, что результаты исследований должны стать для врачей сигналом к тому, чтобы обратить внимание на состояние полости рта у пациентов, особенно у тех, кто сталкивается с самыми ранними стадиями когнитивных нарушений. Он считает, что эффективное лечение пародонтоза может замедлить прогрессирование таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция.

"Согласно результатам наших экспериментов, F. nucleatum может способствовать снижению памяти и навыков мышления у мышей посредством определенных сигнальных путей", - заявил Чен. "Это тревожный сигнал, как для исследователей, так и для клиницистов. Тестирование на бактериальную нагрузку и выраженность симптомов однажды может стать одним из способов замедлить как прогрессирование пародонтоза, так и развитие болезни Альцгеймера".

Результаты нового эксперимента были представлены в научном издании Frontiers in Aging Neuroscience.

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Источники: Университет Тафтса, журнал Frontiers in Aging Neuroscience
(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnagi.2022.912709/full)
(https://now.tufts.edu/2022/07/11/studying-link-between-gum-disease-and-alzheimers-disease)

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#болезнь альцгеймера #деменция #альцгеймер
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