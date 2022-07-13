Технологии Superior Continuous Torque (SCT) работают сильнее и дольше, позволяя разработчикам EV собирать более компактные и легкие электродвигатели

Немецкий производитель автомобильных запчастей компания Mahle анонсировала революционный двигатель с "улучшенным непрерывным крутящим моментом" (SCT) для электромобилей, способный непрерывно выдавать более 90 процентов своей пиковой мощности без перегрева. При этом он будет работать без использования магнитов.

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Superior Continuous Torque (SCT) работает сильнее и дольше, позволяя разработчикам EV устанавливать более компактные и легкие электродвигатели. Mahle

Электродвигатели, в отличие от двигателей внутреннего сгорания, обычно имеют различающиеся друг от друга показатели пиковой и номинальной мощности. Это связано с тем, что при длительной работе двигателя может выделяться много тепла, что может привести к повреждению компонентов, поэтому производители встраивают в них системы теплового контроля, которые снижают выходную мощность до уровня, после которого двигатель перестает нагреваться. Разница между пиковым и номинальным показателями отражает эффективность системы охлаждения двигателя.

Вот парочка примеров. В более дешевом сегменте рынка можно найти что-то наподобие двигателя для электробайка Ox Patagonia. При максимальной мощности в 11 кВт, он настолько неэффективно охлаждается, что может непрерывно работать при номинальной мощности только в 6 кВт, что составляет 55% от пиковой. С другой стороны, новый современный двигатель EMCE компании Energica имеет максимальную мощность 126 кВт, но благодаря очень эффективной системе охлаждения может выдавать 110 кВт (87% от пиковой мощности).

Mahle - крупнейший немецкий поставщик запчастей, продажи которого стабильно превышают 10 миллиардов долларов США в год, - утверждает, что его новый двигатель SCT выводит ситуацию на новый уровень, демонстрируя номинальную мощность свыше 90 процентов от пиковой. В нем используется инновационная система масляного охлаждения, которая подает масло через центральный впускной клапан, а затем использует центробежную силу крутящегося ротора для нагнетания масла к катушкам статора. При необходимости тепло может быть собрано для использования в других местах автомобиля или выведено через радиатор.

В результате, как сообщается на сайте производителя, получился "исключительно компактный, легкий и эффективный электродвигатель, способный работать в условиях повышенной мощности, для достижения которой ранее требовались бы гораздо более крупные двигатели с гораздо более высокими показателями пиковой мощности". Такой двигатель, по словам Mahle, может "тянуть огромный электрический грузовик вверх по длинному крутому горному перевалу без потери мощности или выдерживать серьезные перегрузки на гоночных треках".

В роторах прототипов двигателей SCT используются неодимовые магниты, но эта концепция будет работать и с безмагнитными технологиями. Mahle

Использование более компактных электродвигателей дает и другие преимущества. Для их изготовления требуется меньше материалов, что позволяет снизить цену и массу, благодаря чему увеличивается коэффициент удельной мощности в спортивных автомобилях или грузоподъемность в тяжелых грузовиках. Mahle утверждает, что концепция двигателя SCT подходит для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, строительных машин и тяжелых тракторов.

В настоящее время в прототипах двигателей SCT используются неодимовые магниты, но Mahle заверяет, что в этой концепции будут использоваться и безмагнитные варианты. Внимательно изучив инновационные безмагнитные двигатели Mahle выпущенные в прошлом году, эксперты отметили, что в них не отсутствуют редкоземельные металлы, а для создания электромагнитных полей в катушках ротора используется бесконтактная индукция. Компания утверждает, что такие двигатели дешевы и высокоэффективны, и, что немаловажно, не зависят от цепочки поставок, ведущей в Китай, как это происходит почти со всеми редкоземельными металлами.

"Создавать большие электродвигатели, обеспечивающие кратковременную высокую производительность, очень просто", - сообщил в пресс-релизе Мартин Бергер, вице-президент корпоративных исследований и передовых разработок MAHLE. "Чего до сих пор не хватало на рынке, так это прочных и в то же время компактных приводов, позволяющих делать электромобили неограниченно доступными для повседневного использования. Наш новый двигатель SCT E-motor как раз является таким решением".

Двигатель SCT будет представлен на выставке IAA Transportation в Ганновере в сентябре этого года, но прежде чем мы его увидим в электромобилях потребительского класса, должно пройти какое-то время.

Ознакомьтесь с размещенным ниже видеороликом.

Двигатель MAHLE Superior Continuous Torque SCT E Motor

Источники: Mahle

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(https://www.mahle.com/en/news-and-press/press-releases/mahle-develops-the-most-durable-electric-motor-91264)