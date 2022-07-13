В Швейцарии в следующем месяце начнется строительство подземной сети для автономной доставки грузов.

В конце прошлого года Федеральное собрание Швейцарии одобрило закон, позволяющий развивать в стране системы подземных грузоперевозок. Это означает, что уже в следующем месяце в Швейцарии могут официально приступить к реализации этой инициативы. Об этом сообщает издание IEEE Spectrum.

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С развитием городской инфраструктуры происходит рост экономической активности и потребность в строительстве дорог и железнодорожных путей. В прежние времена 10-полосная автомагистраль воспринималась как роскошь; теперь же в стране есть шоссе с 26 полосами, и они тоже будут заполнены в самое ближайшее время.

Что представляет собой Cargo sous terrain?





Cargo sous terrain - это совместный проект различных швейцарских организаций, связанных с транспортом, логистикой, розничной торговлей, телекоммуникациями и энергетикой. В новой концепции заложена технология автоматизированных транспортных комплексов, соединяющих промышленные и логистические узлы с центральными районами городов.

Центральные хабы системы оборудованы вертикальными лифтами, которые могут автоматически загружать и выгружать товары в транспортную систему, полностью скрытую под землей. Перемещение грузов в такой системе осуществляется с помощью электроприводов, которые движутся с постоянной скоростью 18 миль в час (30 км/ч) и транспортируют грузы на поддонах или в специальных контейнерах.

Кроме того, используя транспортные средства оборудованные холодильными установками, по этой системе можно перевозить продукты питания и охлажденные товары, а для перевозки более мелких грузов можно использовать подвесной монорельс внутри того же туннеля.

Как подробно описано на сайте компании CST, "процесс распределения товаров, перевозимых подобным образом, будет планироваться заблаговременно, а их доставка в торговые сети и крупным заказчикам координироваться из центрального терминала. При этом подобные перевозки, будут осуществляться не только экологичными видами транспорта, но и наиболее энергоэффективными способами ".

Как это планируется сделать?

Первое предложение о строительстве сети CST, протяженностью в 500 километров от Санкт-Галлена до Женевы было выдвинуто ещё в 2016 году предусматривало затраты в размере $3,5 млрд.

При этом проект, начало которого запланировано на август этого года, предусматривает строительство лишь небольшого фрагмента протяженностью в 69 километров между транспортными центрами в Херкинген-Нидербиппе и Цюрихе. Он будет включать 10 транспортных хабов и, как ожидается, будет завершен в 2030 году. Ориентировочная стоимость пилотной фазы оценивается в 3 миллиарда долларов, а стоимость всей программы - в 35 миллиардов долларов.

Для реализации этого проекта, финансируемого за счет частных фондов, стоимость не является решающим фактором. Участники данного эксперимента уверены, что их концепция, работающая на возобновляемых источниках энергии, является долгосрочным капиталовложением, и что после завершения проекта к 2045 году количество наземных грузоперевозок резко сократится.

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Источники: IEEE Spectrum,

(https://spectrum-ieee-org.cdn.ampproject.org/c/s/spectrum.ieee.org/amp/cargo-sous-terrain-2657620753)