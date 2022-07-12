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SpaceX вывела на полярную орбиту очередную партию спутников Starlink
SpaceX вывела на орбиту 46 спутников Starlink в рамках своего 29-го запуска 2022 года
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Компания SpaceX успешно завершила очередной запуск спутников Starlink на полярную орбиту, сделав, по словам CEO Илона Маска еще один "важный шаг к обеспечению полного покрытия Земли".

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Двухступенчатая ракета Falcon 9 стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии в воскресенье, 10 июля, в 21:39 EDT (18:39 по местному времени). Вскоре после этого первая ступень совершила посадку на беспилотную платформу SpaceX в открытом море.

Это уже 29-й старт компании SpaceX в 2022 году и 50-й запуск Starlink. (Впервые партия из 60 интернет-спутников была доставлена на орбиту 23 мая 2019 года).

"Эти полярные запуски помогут обеспечить полное покрытие Земли", - написал в своем Твиттер  CEO  SpaceX Илон Маск вскоре после запуска.

SpaceX Starlink стремится полностью охватить Землю

На сегодняшний день частная космическая компания отправила на орбиту более 2 600 спутников Starlink, из которых более 2 300 в настоящее время находятся в активном состоянии. Еще в мае Маск сообщал в своем твиттере, что SpaceX "рассчитывает запустить более 4200 спутников Starlink в течение 18 месяцев, то есть ~2/3 всех активных спутников Земли".

Каждая новая серия спутников повышает скорость и надежность интернета для сервиса Starlink компании SpaceX. Недавно компания объявила о том, что будет предоставлять новые уровни услуг для пользователей домов на колесах, а также для владельцев яхт.

В настоящее время сервисы Starlink доступны пока только в 32 странах. Однако SpaceX планирует значительно расширить зону охвата в ближайшие пару лет. Так, уже в следующем году компания намерена начать оказывать услуги Starlink на территории всего африканского континента.

Starlink от SpaceX - лидер в области спутникового интернета

Аналитическая компания Ookla недавно объявила, что Starlink обеспечивает самый быстрый спутниковый интернет в мире. Согласно результатам исследования, "во многих европейских странах где доступны сервисы Starlink, скорость спутникового интернета значительно превосходит скорость фиксированного широкополосного доступа".

Однако компания постоянно подвергается критике за перегруженность низкой околоземной орбиты и создание помех для работы астрофизиков. Даже специалисты NASA недавно предупредили, что спутниковые системы Starlink могут стать проблемой для отслеживания потенциально опасных астероидов, направляющихся к нашей планете.

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Хотим мы того или нет, но эра спутникового интернета уже наступила. Недавно компания Amazon заключила контракт на 84 запуска для своей собственной группировки спутникового интернета под названием Project Kuiper, что означает, что у SpaceX скоро появится очень серьезный соперник в гонке за лидерство в области орбитального интернета.

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#илон маск #spacex #starlink #спутниковый интернет #falcon 9 #полное покрытие #полярная орбита
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