В системе компании Nanoracks для удаления мусора используется специальный шлюз Bishop Airlock

Компания Nanoracks совместно с Космическим центром имени Линдона Джонсона NASA успешно утилизировала более 172 фунтов (78 кг) отходов с Международной космической станции (МКС). Мусор был удален с помощью высокотехнологичного контейнера, который был сброшен 2 июня через шлюзовой модуль Bishop и через какое-то время сгорел в атмосфере.

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В системе Nanoracks для удаления мусора используется специальный шлюз Bishop Airlock . Nanoracks

Пребывание на МКС чем-то напоминает проживание в квартире, где очень плохо организован вывоз мусора. И это представляет собой серьезную проблему, поскольку четыре астронавта в год могут произвести до 5500 фунтов (2500 килограммов) различных отходов.В настоящее время мусор на МКС упаковывается и хранится до тех пор, пока грузовой корабль Cygnus не вывезет его со станции и не сгорит в плотных слоях атмосферы Земли где-нибудь над пустынным участком Тихого океана.

Однако это далеко не идеальное решение, и поскольку на смену МКС после вывода ее из эксплуатации в конце десятилетия должен прийти ряд частных космических лабораторий, компания Nanoracks разрабатывает более гибкую систему утилизации отходов для использования в Starlab и других платформах компании.

В основу новой концепции положены системы развертывания кубосатов (NRCSD) и малых спутников (Kaber) компании Nanoracks. В системе используются специальный контейнер и мешок для сбора отходов, который рассчитан на 600 фунтов (270 кг) мусора. По мере наполнения мешок выбрасывается со станции. Пока неясно, каким образом мусор должен достичь атмосферы - путем естественного орбитального снижения или с помощью реактивного модуля. В ходе первой серии испытаний астронавты загрузили отходы, состоящие из пенополистирола и упаковочной тары, грязной одежды экипажа, разнообразных средств бытовой химии и использованных канцелярских принадлежностей.

"На этих выходных для специалистов Nanoracks произошло еще одно историческое событие", - отметила д-р Амела Вилсон, глава совета директоров Nanoracks. "Это была первая серия испытаний шлюзового отсека Bishop Airlock - наш первый опыт развертывания. Мы надеемся, что это послужит основой для начала нового, более устойчивого процесса утилизации отходов МКС. Данное испытание не только показало перспективы утилизации отходов для космических станций, но и продемонстрировало наши возможности по использованию МКС в качестве платформы для испытания коммерческих технологий. Все это позволит нам лучше подготовиться к следующим этапам коммерческих полетов на околоземную орбиту. Мы благодарим NASA и программу МКС за их постоянную поддержку и надеемся на продолжение совместной работы"

На видео ниже представлен сброс мусорного контейнера Nanoracks.

Nanoracks Bishop Airlock - Развертывание контейнера для удаления отходов с Международной космической станции



Мусор Nanoracks

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Источники: Nanoracks, Википедиа

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Bishop_(шлюзовой_модуль))

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Cygnus_(космический_корабль))

(https://nanoracks.com/nanoracks-bishop-airlok-enables-responsible-waste-disposal/)