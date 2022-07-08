Синтезированный пептид продемонстрировал новый потенциал в борьбе с избыточным весом.

Международная группа исследователей, изучающих функции эндоканнабиноидной системы, продемонстрировала, как с помощью синтетического пептида можно контролировать ее работу и эффективно бороться с ожирением. Исследования, проведенные на мышах, показали, что этот препарат может предотвратить увеличение веса и остановить диабет даже при диете с высоким содержанием жиров Более того, он способен преобразовывать "плохой" белый жир в более желаемую бурую форму.

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Синтезированный пептид продемонстрировал новый потенциал в борьбе с избыточным весом. Depositphoto

Эндоканнабиноидная система, открытая в 1990-х годах в ходе исследований влияния каннабиса на мозг человека, представляет собой биологическую структуру обеспечивающую контроль множества физиологических функций организма, включая регуляцию нервной и иммунной систем, энергетического обмена и репродукции, роста и дифференциации клеток. Основными составляющими эндоканнабиноидной системы являются активные вещества, так называемые каннабиноиды. Исследования, проводившиеся впоследствии, показали, что эти эндоканнабиноиды могут играть важную роль в самых разных процессах (от уменьшения воспаления и борьбы с депрессией до восстановления микробиома кишечника).

Кроме того, влияние эндоканнабиноидной системы влияет на наш метаболизм, воздействуя на аппетит, способ расщепления жиров и расход энергии. Для борьбы с ожирением и его многочисленными последствиями для здоровья ученые изучают возможности контроля этой системы, при этом один из наиболее перспективных подходов связан с пептидом Pep19 (DIIADDEPLT).

Это вещество представляет собой синтетическую версию пептида, который естественным образом встречается в клетках человека. В опытах на животных ученые показали, что "его применение в больших дозах может способствовать улучшению метаболизма без каких-либо негативных последствий для центральной нервной системы".

В новом исследовании ученые из Бразилии, Испании и Израиля в течение 30 дней вводили пептид 50 мышам, половину из которых кормили стандартной диетой, а вторую половину - диетой с высоким содержанием жиров. Несмотря на такой нездоровый режим питания, последняя группа практически не прибавила в весе и показала снижение резистентности к инсулину- - отличительного признака диабета 2 типа. Кроме того, пептид способствовал снижению воспалительных процессов, уменьшению жировых отложений и следов повреждений в печени.

Любопытным является тот факт, что он также трасформировал часть жировой ткани мышей. Белый жир относится к нежелательной категории, которая накапливает избыток энергии, так вот, ученые обнаружили, что новый пептид преобразует часть такого жира в "полезную" бурую жировую ткань, "которая позволяет нам оставаться стройными, сжигая больше калорий для образования тепла и согревания организма".

"Этот процесс связан с активацией белка UCP1 разобщающего клеточное дыхание", - говорит автор исследования Эмер Суавиньо Ферро из Института биомедицинских наук Университета Сан-Паулу. " В белом жире это вещество обычно не вырабатывается, а вот бурый жир его производит. Мы также подтвердили эту связь при визуальном анализе жировой ткани животных. Мы увидели, что часть его стала приобретать бежевую окраску, что свидетельствует о том, что Pep19 привел к активации UCP1".

Ученые намерены дополнить эти многообещающие результаты дальнейшими экспериментами на животных. Кроме того, они планируют провести клинические испытания на людях, чтобы в конечном итоге приблизить лечение пептидами к практическому применению.

Исследование было опубликовано в Международном журнале молекулярных наук.

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Источники: FAPESP via MedicalXpress, Journal of Molecular Sciences.

(https://www.mdpi.com/1422-0067/23/8/4082)

(https://medicalxpress.com/news/2022-07-peptide-anti-obesity-action-successfully-animal.html)(https://agencia.fapesp.br/peptide-with-anti-obesity-action-is-successfully-tested-in-animal-trial/39039/)