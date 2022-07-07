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Новое исследование: препараты от СДВГ и депрессии способны облегчить симптомы болезни Альцгеймера
В процессе исследования были изучены результаты клинических испытаний, проводившихся в течение 40 лет и изучавших влияние норадренергических препаратов на симптомы болезни Альцгеймера.
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Согласно результатам нового аналитического обзора, использование некоторых препаратов, применяемых в настоящее время для лечения СДВГ и депрессии, способно несколько улучшить когнитивные симптомы, связанные с болезнью Альцгеймера. Обзор был посвящен семейству медикаментов, разработанных для стимуляции норадреналиновой системы мозга.

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В процессе исследования были изучены результаты клинических испытаний, проводившихся в течение 40 лет и изучавших влияние норадренергических препаратов на симптомы болезни Альцгеймера. Depositphotos

Норадренергические препараты уже несколько десятилетий используются для лечения различных заболеваний - от синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и депрессии до бессонницы и высокого артериального давления. Их действие направлено на нейромедиатор под названием норадреналин, который играет важную роль в целом спектре когнитивных процессов, включая возбуждение, внимание и память.

В течение многих лет, еще с 1980-х годов, в ходе многочисленных клинических исследований изучалось влияние норадренергических препаратов на болезнь Альцгеймера. Однако полученные результаты так и не стали достаточно убедительными для того, чтобы ими стали всерьез заниматься, поэтому объектами изучения стали другие более популярные области исследований.

В последнее время благодаря серии экспериментов интерес к взаимосвязи между болезнью Альцгеймера и норадренергическая система мозга вновь возродился. Благодаря открытиям, свидетельствующим о том, что самые ранние стадии нейродегенерации при болезни Альцгеймера могут происходить в locus coeruleus (LC - области мозга, ответственной за выработку норадреналина), и свидетельствам того, что апатия является ранним симптомом болезни, группа британских исследователей вдохновилась идеей провести обзор прошлых исследований влияния норадренергических препаратов на это заболевание.

В обзоре были объединены данные 19 ранее опубликованных экспериментов, в которых принимали участие около 2000 пациентов. В процессе анализа изучался ряд различных норадренергических препаратов, включая модафинил, миртазапин и клонидин.

Согласно полученным результатам, применение препаратов этого семейства вызывало "заметные улучшения когнитивных функций и серьезные изменения в терпаии апатии". Однако исследователи с осторожностью говорят об ограничениях, связанных с объединением данных различных исследований. Они пришли к выводу, что есть все основания для проведения новых клинических испытаний, изучающих целесообразность применения этих препаратов в качестве лечения болезни Альцгеймера. 

"Для пациентов с деменцией или MCI (легкими когнитивными нарушениями), вызванными болезнью Альцгеймера, фармакотерапия, направленная на норадренергическую систему, может улучшить когнитивные способности и устранить апатию", - сказано в выводах к обзору. "Такие препараты не оказывают никакого положительного эффекта на внимание или эпизодическую память. Исходя из этого мета-анализа и признания важности системы LC-NA при многочисленных нейродегенеративных заболеваниях, есть основания для дальнейших клинических испытаний норадренергических агентов при болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных состояниях".

Эксперты, не участвовавшие в данной работе, называют полученные результаты весьма многообещающими. Дэвид Смит из Оксфордского университета сказал, что этот анализ был очень важным и грамотно подготовленным, но подчеркнул, что подобные препараты могут лишь частично улучшить симптомы пациента и, по всей видимости, не влияют на прогрессирование болезни.

"Нет доказательств того, что такие лекарства влияют на прогрессирование болезни, но они улучшают некоторые симптомы, в частности, устраняют апатию", - рассказывает Смит. " Кроме того, было обнаружено незначительное, возможно, не имеющее клинического значения, улучшение познавательных функций. Результаты этого исследования должны стимулировать дальнейшие испытания, в частности, комбинации этих препаратов с другими симптоматическими средствами".

Сиан Грегори, представитель Общества Альцгеймера, отметила, что в настоящее время пациентам с болезнью Альцгеймера не хватает доступных средств терапии, и то, что хоть немного облегчит симптомы болезни, может стать хорошим подспорьем. Грегори обратилась с призывом продолжить клинические испытания, чтобы изучить потенциал норадренергических препаратов для лечения болезни Альцгеймера.

"Подобные многообещающие исследования позволят в будущем значительно улучшить жизнь людей, живущих с болезнью Альцгеймера, поскольку благодаря им можно облегчить влияние таких характерных симптомов, как проблемы с памятью и мышлением, а также избавиться от апатии", - считает Грегори. "Поскольку препараты, воздействующие на химическую передачу норадреналина, уже широко используются для лечения таких нарушений, как СДВГ и депрессия, клинические испытания по оценке их пользы для пациентов с болезнью Альцгеймера не должны представлять особых проблем ". 

Результаты данного исследования были представлены в медицинском научном издании Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry.

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Источники: BMJ, Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry
(https://jnnp.bmj.com/content/early/2022/05/31/jnnp-2022-329136)
(https://www.bmj.com/company/newsroom/good-evidence-that-adhd-drugs-might-also-treat-alzheimers-disease/)

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#альцгеймер #сдвг
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