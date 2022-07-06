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Ученые разработали наушники с электроэнцефалографом для мониторинга сна астронавтов МКС
В аурикулярном электроэнцефалографе используются встроенные электроды которые измеряют мельчайшие колебания напряжения на поверхности кожи ушного канала, совпадающие с электрической активностью мозга
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Даже здесь, на Земле, заснуть, будучи подключенным к электроэнцефалографу, достаточно проблематично, а представьте себе такую задачу в условиях нулевой гравитации космоса? Именно для этих целей и был разработан специальный наушник.

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В ушном электроэнцефалографе используются встроенные электроды для измерения мельчайших перепадов напряжения на поверхности кожи ушного канала, соответствующих электрической активности мозга. Lars Kruse, Aarhus Universit

Устройство, получившее название ear-EEG (ear-ElectroEncephaloGraphy), было разработано группой ученых из Орхусского университета Дании. Прибор планируется использовать на Международной космической станции (МКС) в рамках исследовательского проекта "Sleep in Orbit" (сон на орбите) датского астронавта Андреаса Могенсена.

По данным университета, плохой сон - наиболее распространенная жалоба астронавтов, находящихся на борту МКС. Как правило, их сон нарушается не только из-за условий невесомости, но и потому, что "продолжительность дня и ночи диктуется искусственно, а не как на Земле с восходом и заходом Солнца ".

Нет нужды говорить, что если астронавт станет вялым и невнимательным из-за недостатка сна, результаты могут быть катастрофическими.

Задачей программы "Сон на орбите" является более глубокое понимание проблемы (и, вероятно, разработка способов ее решения) путем изучения особенностей сна Могенсена как на Земле, так и в условиях МКС. Ключевую роль в этом проекте будет играть ушной электроэнцефалограф, который позволяет отслеживать электрическую активность мозга, измеряя мельчайшие колебания напряжения на поверхности кожи ушного канала.

"В настоящее время мы уже кое-что знаем о том, как астронавты спят в космосе, однако нам мало что известно о физиологическом влиянии космоса на их сон", - рассказывает ведущий ученый, профессор Пребен Кидмозе. " Это одна из тех задач, которую мы собираемся решить в рамках данного проекта".

Источники: Aarhus University

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#мкс #наушники с электроэнцефалографом #электроэнцефалограф
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