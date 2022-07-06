Богатые белком микроводоросли уже давно используются в качестве экологичной альтернативы рыбьему корму, который широко применяется в разведении аквакультур. Теперь ученые продвинулись еще дальше и предлагают использовать подобные растительные организмы для замены креветок, употребляемых человеком в пищу.
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Несмотря на то, что креветок можно с успехом культивировать, большая их часть все еще вылавливается в дикой природе рыболовными траулерами. Поэтому, как и в случае с прочими видами коммерческого рыболовства, существует вероятность, как чрезмерного вылов (перелова), так и случайного прилова непромысловых видов.
В поисках более экологичной альтернативы сотрудники исследовательского института ETH Zurich д-р Лукас Бёкер и д-р Северин Эдер обратили внимание на микроводоросли. Такие микроскопические организмы можно не только успешно культивировать в прудах или биореакторах, но и использовать в качестве источника разнообразных протеинов, ненасыщенных жиров, витаминов и минералов.
Чтобы воспроизвести вкус и питательную ценность настоящих креветок, ученые комбинируют определенные виды микроводорослей с другими растительными источниками белка, такими как соя и гороховая мука. Полученная смесь выдавливается через специальную насадку, повторяя форму настоящих креветок. Правда, пока имитация креветок по виду и вкусу больше напоминает " желеобразные, соленые жевательные конфеты".
Исследователи уверены, что, экспериментируя с различными методами переработки, они вскоре смогут более точно воспроизвести вкус и текстуру настоящих креветок. Более того, есть надежда, что к концу года будет готов продукт, пригодный для реализации. За ним могут последовать и другие продукты, такие как искусственное мясо краба или гребешка изготовленное на основе микроводорослей.
"Благодаря разработанной нами технологической платформы мы сможем добиться не только аутентичного вкуса и текстуры продукта на основе микроводорослей, но и питательных свойств, которые присущи рыбе и морепродуктам", - сказал Эдер.
Источники: ETH Zurich
(https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2022/07/plant-based-prawns-to-protect-the-marine-environment.html)