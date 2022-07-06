Ученые продемонстрировали новый метод клонирования мышей из сублимированных клеток взрослого организма. Более того, клонированные мыши смогли произвести потомство.

Изменение климата угрожает вымиранием многим видам животных, и поэтому им необходимо помочь. Недавно японским ученым удалось успешно клонировать мышей из сублимированных клеток взрослого организма, которые можно легко сохранять в течение длительного времени. Важно отметить, что клонированные мыши впоследствии смогли иметь собственное потомство.

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Учёные продемонстировали новый метод клонирования мышей из сублимированных клеток взрослого организма Depositphotos

В настоящее время для хранения образцов спермы, яйцеклеток и других тканей животных в условиях криогенных температур используются установки, называемые "замороженными зоопарками". Они потенциально способны возродить виды или популяции, которые были уничтожены в результате тех или иных событий. Проблема заключается в том, что для работы этих установок требуется огромное количество энергии, что делает их дорогостоящими и уязвимыми к перебоям в подаче электроэнергии или повреждениям от тех же экологических катастроф, которые угрожают самим животным.

Альтернативой может стать сублимационная сушка, которая сохраняет образцы в более стабильной форме и не требует столь экстремальных температур. Однако, несмотря на то, что такой способ хранения спермы уже был реализован ранее, далеко не всегда удавалось получить здоровые сперматозоиды от некоторых видов животных.

Именно по этой причине учёные, участвовавшие в новом исследовании, решили разработать новый метод клонирования животных из сублимированных соматических клеток, (к которым относятся любые клетки, не являющиеся сперматозоидами или яйцеклетками). Полученные результаты оказались довольно успешными. Оказалось, что сублимированные таким образом соматические клетки могут храниться до девяти месяцев при более комфортной температуре -30 °C (-22 °F).

И что самое важное, из этих сублимированных клеток ученым удалось успешно клонировать мышей. После регидратации клеток их ядра были удалены и перенесены в ооцит, затем им дали сформироваться в бластоцисту. Далее из них были выращены новые линии эмбриональных стволовых клеток, которые, в свою очередь, использовались для формирования эмбрионов. Затем готовые эмбрионы были пересажены суррогатным мышам-маткам, которые в итоге произвели на свет клонированных мышей.

По достижении клонами половозрелости их спарили с особями противоположного пола, при этом все они смогли обзавестись потомством. Это подтверждает, что их "фертильность не нарушена, и является хорошим сигналом для восстановления видов, находящихся под угрозой исчезновения".

Однако и здесь не обошлось без проблем. В процессе сублимационной сушки часть соматических клеток погибала, вследствие чего ДНК повреждалась сильнее, чем при других анологичных технологиях. В результате всех этих действий общий процент успеха клонирования мышей из высушенных соматических клеток составил всего 0,02 процента.

Тем не менее, исследователи считают, данная технология довольно жизнеспособна, а ее повышенная стабильность и низкая стоимость могут стать достойным альтернативным вариантом.

Результаты данного эксперимента были представлены в научном альманахе Nature Communications.

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Источники: Scimex, journal Nature Communications.

(https://www.nature.com/articles/s41467-022-31216-4)

(https://www.scimex.org/newsfeed/mice-cloned-using-freeze-dried-cells-are-able-to-have-babies)