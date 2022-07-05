Medical и Healshape, два стартапа, разработавшие 3D-печатные и биоразлагаемые имплантаты на основе гидрогелевых материалов

Установка грудных имплантатов уже давно перестала быть какой-то диковинкой. Помимо того, что они устанавливаются по эстетическим соображениям, их также используют пациенты, перенесшие операцию по удалению молочной железы.

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Сегодня существует два основных вида реконструирования молочной железы: силиконовые имплантаты и лоскутная хирургия. Несмотря на то, что лоскутная хирургия более сложна, (так как для ее проведения используются ткани живота, спины, бедер или ягодиц), она известна тем, что служит намного дольше и дает более качественные результаты. Силиконовые имплантаты являются более распространенным вариантом, но имеют различные недостатки, в частности, они не способны сохранять температуру тела на холоде и требуют замены каждые 10 - 15 лет.

3D-печатный гидрогелевый имплантат Healshape и 3D-биопечатный регенеративный грудной имплантат CollPlant

Однако, как сообщает The Guardian, несколько стартапов предложили новые подходы, которые могут устранить все вышеперечисленные проблемы. Lattice Medical и Healshape, две французские компании, и CollPlant из Израиля разработали 3D-печатные модели, которые по многим характеристикам превосходят существующие технологии.

Альтернатива силикону

"Наш имплантат полностью разлагается", - рассказывает Жюльен Пайен, генеральный директор компании Lattice Medical, - "так что через 18 месяцев в вашем организме от него не останется и следа". Первое испытание на людях импланта Mattisse от компании Lattice Medical запланировано на 11 июля в штате Джорджия. Другой стартап Healshape, занимающийся разработкой 3D-печатных имплантатов, также планирует начать клинические испытания. "Мы рассчитываем начать клинические испытания уже через два года", - заявила Софи Брак де ла Перриер, генеральный директор стартапа.

Это прекрасная новость для тех, кто страдает от дискомфорта, возникающего при использовании силиконовых имплантатов в холодные зимние месяцы. "Это очень волнительно", - говорит Стефани Виллерт, профессор биомедицинской инженерии в Университете Виктории, Канада. "Мы, как инженеры, экспериментируем с 3D-печатью уже лет пять - шесть, однако клиническое применение, которое врачи посчитают полезным для пациентов, очень важно для внедрения технологии".

В свете недавних событий, таких как скандал, с компанией PIP в 2010 году, когда было обнаружено, что крупный производитель имплантатов использовал в своих изделиях промышленный силикон; а также прецедент с Allergan 2018 года, в результате которого популярные текстурированные имплантаты стали причиной редкого онкологического заболевания; замена силикона на более безопасные материалы может оказать пациентам неоценимую услугу. "Таким образом, мы хотим дать преимущества самых разных решений без каких-либо ограничений", - подчеркивает Брак де ла Перриер.

Различные подходы

Компания Healshape намерена добиться этой цели, используя для 3D-печати мягких имплантатов специальный гидрогель, оторый может быть полностью поглощен жировыми клетками примерно через шесть-девять месяцев после операции. Другая компания под названием CollPlant тоже разрабатывает подобную технологию, однако использует при этом специальный коллагеновый биоматериал, добываемый из листьев табака, которые были генетически модифицированы для производства человеческого коллагена. "Мы считаем, что это решение изменит мнение многих наших пациентов", - говорит генеральный директор компании Йехиэль Таль.

Впрочем, у компании Lattice Medical несколько иной подход. Ее продукт представляет собой 3D-печатную капсулу из разлагаемого биополимера. Такой имплантат устанавливается в области груди и содержит небольшой фрагмент (лоскут) ткани, который разрастаясь, заполняет всё капсулу, в то время как сама капсула постепенно поглощается организмом.

Данные технологии могут заменить силиконовые материалы в операциях по реконструкции молочной железы, если они окажутся достаточно безопасными и позволят избавиться от недостатков, связанных с применением силикона.

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Источники: The Guardian, BBC.

(https://healshape.com/regenerative-products-for-breast-reconstructions/)

(https://www.bbc.com/russian/society/2013/12/131210_france_pip_implants_verdict) (https://pharmvestnik.ru/content/news/Allergan-otzyvaet-teksturirovannye-grudnye-implanty-vo-vsem-mire.html) (https://www.theguardian.com./society/2022/jul/03/breast-reconstruction-cancer-silicone-implants-regrowing)