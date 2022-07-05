Кроме того, у банды, оказывающей логистическую помощь наркоторговцам других стран, было шесть воздушных дронов, способных преодолевать расстояние около 30 км.

После 14-месячного расследования Национальная полиция Испании конфисковала три подводных беспилотника, предназначенных для контрабанды наркотиков через Гибралтарский пролив. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники.

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Подводные беспилотные дроны продемонстрированные властями Испании. National Police/Twitter

Технология беспилотных транспортных средств находит широкое применение - от транспортировки продуктов питания до доставки лекарственных препаратов. Учитывая, что беспилотники теперь доступны в свободной продаже, выгоды от использования этой технологии стали доступны и для контрабандистов, перевозящих запрещенные вещества.

В прошлом году СМИ уже сообщали, как пятимоторный дрон, способный находиться в воздухе более семи часов, использовался для контрабанды наркотиков. Беспилотник был конфискован специализированным криминальным подразделением Национальной полиции Испании, а примерно через год власти обнаружили другой способ транспортировки наркотиков, на этот раз по воде.

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Почему Испания - горячая точка для контрабанды?

Согласно репортажу BBC, Испания стала перевалочным пунктом контрабанды наркотиков в Европу из-за географической близости к Марокко, одному из крупнейших производителей каннабиса в мире. Расстояние между ближайшими точками этих двух стран, составляет всего девять миль (15 км). Эти два пункта разделяет Гибралтарский пролив, который можно легко пересечь. В прошлом году, в апреле, полиция поймала более 100 членов преступной группировки, использовавшей скоростные катера для переброски каннабиса.

С экономической точки зрения Испания расположена рядом с несколькими южноамериканскими странами, которые занимаются производством кокаина. Ранее, в феврале этого года, власти страны вынесли приговор членам трансатлантической преступной группы, планировавшей переправить из Бразилии кокаин на сумму 123 миллиона евро (126,8 миллиона долларов США) на самодельных полупогружных судах, получивших название "наркосубмарины", сообщает The Guardian

Подводные беспилотники контрабандистов

Однако на этот раз контрабандисты превзошли самих себя, построив три беспилотных подводных аппарата, каждый из которых мог переправить через пролив до 440 фунтов (220 кг) наркотиков. В момент задержания преступной группировки одна из таких подлодок была полностью построена, а две другие находились в стадии строительства. Согласно официальной версии следствия, данные беспилотники должны были быть переданы французским наркоторговцам.

В рамках 14-месячного расследования, которое проводилось в сотрудничестве с французской полицией, было установлено, что банда, члены которой проживали в Кадисе, Малаге и Барселоне, оказывала логистическую помощь клиентам в Италии, Дании и Франции. Банда специализировалась на изготовлении фальшпола в плавсредствах и скрытых отсеков для в автомобилкей и фургонов, а теперь еще занялась изготовлением морских беспилотников. Также были изъяты шесть воздушных дронов, каждый из которых способен пролететь более 18 миль (30 км), неся при этом полезную нагрузку до 440 фунтов (200 кг).

Кроме того, во время арестов Национальная полиция Испании изъяла почти 320 фунтов (145 кг) гашиша, 17,67 фунтов (8 кг) марихуаны и 157 370 евро (162 200 долларов США) наличными.

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Источники: BBC,The Guardian

(https://www.bbc.com/news/world-europe-62040790)

(https://www.theguardian.com/world/2022/jul/04/spanish-police-seize-underwater-drones-designed-to-carry-drugs)