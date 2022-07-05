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В честь 50-летия модели Renault выпустила единственную версию электромобиля Renault 5 Diamant
Компания Renault объединилась с французским дизайнером Пьером Гоналоном, чтобы заново создать культовую модель. Результатом совместной работы стал Renault 5 Diamant, электрический шоу-кар, в котором переплелись дизайн интерьера и вселенная автомобилестроения.
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Культовый компактный автомобиль Renault 5 дебютировал в далеком 1972 году и оставался в производстве до конца 1996 года. Сегодня, в честь 50-летнего юбилея модели, Renault представила единственный электрический экземпляр автомобиля назвав его Renault 5 Diamant.

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Дизайнер Пьер Гоналонс с электрической версией культовой модели

Шоу-кар был создан в сотрудничестве между Renault и французским дизайнером и архитектором интерьеров Пьером Гоналоном. По словам автопроизводителя, Гоналонс "входит в сотню самых известных создателей и является ярчайшим представителем французского искусства и мастерства по версии Architectural Digest".

Несмотря на то, что компания не предоставила практически никакой технической информации, известно, что автомобиль приводится в движение электродвигателем, расположенным в передней части кузова, там же, где традиционно должен находиться двигатель внутреннего сгорания. Доступ к автомобилю осуществляется с помощью внешнего сканера отпечатков пальцев, а для переключения режимов используется трехпозиционная секвентальная коробка переключения передач.

Рулевое колесо электромобиля, выполненно в виде кренделя из мрамора и карбона

Данные о скорости, уровне заряда и времени суток отображаются на трех отдельных круглых цифровых циферблатах, которые, по словам дизайнеров, отдают дань уважения искусству изготовления часов. Несмотря на отсутствие собственного сенсорного монитора навигационной и информационно-развлекательной системы, электромобиль выводит данные на смартфон водителя, который установлен в специальной подставке на приборной панели.

Кузов Renault 5 Diamant получил новое оформление по сравнению с оригинальной моделью, передние и задние фары с гранями, напоминающими драгоценные камни, а также трехслойное лакокрасочное покрытие. Последнее состоит из золотых пигментов, нанесенных на розовую основу и покрытых матовым лаком. Такое сочетание создает визуальный эффект: от вспышек золотистого цвета при солнечном освещении до голубоватых тонов в темное время суток. 

Renault 5 Diamant был создан французской компанией Design et Solution. Renault

Широкие колеса автомобиля перенесены с версии Alpine модели Renault 5.

Если обратить внимание на интерьер, то среди множества уникальных особенностей, выполненных известными французскими мастерами, можно отметить рулевое колесо, отделанное мрамором и углеродным волокном, тканевое покрытие из конского волоса на приборной панели, ковровые покрытия из мохеровой шерсти, а также элементы из бронзы и золота.

После нескольких общественных презентаций в последующие несколько месяцев Renault 5 Diamant будет выставлен на аукцион. Ну и, конечно, не стоит забывать, что участвовать в аукционе смогут лишь только очень обеспеченные люди.

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Смартфон водителя помещается в отсек на приборной панели. RenaultИсточники: Renault
(https://media.renault.com/renault-5-diamant-an-electric-show-car-developed-with-pierre-gonalons-for-the-models-50th-anniversary/)

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