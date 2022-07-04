Virgin Orbit впервые в истории осуществила ночной запуск 7 оборонных спутников США с самолёта-носителя Boeing 747

Компания Virgin Orbit преодолела очередной рубеж в своем молодом космическом бизнесе, успешно осуществив первый ночной запуск и выведя спутники на низкую околоземную орбиту. Этот полет - первый из трех, которые компания намерена осуществить для Космических сил США, планируя выйти на международный рынок.

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Virgin Orbit впервые в истории осуществила ночной запуск космического аппарата. Virgin Orbit/Dae Dae

После долгих лет разработок и испытательных полетов Virgin Orbit в июне прошлого года наконец-то приступила к коммерчески запускам. Запуск спутников осуществлялся с помощью модифицированной версии Боинга 747, который поднялся в воздух с обычной взлетно-посадочной полосы аэропорта и запустил ракету под LauncherOne. Затем эта ракета, включив свои собственные двигатели, доставила на орбиту полезную нагрузку заказчика.

В рамках миссии Straight Up система LauncherOne была "оснащена семью спутниками в интересах Космических сил США". Космический корабль Cosmic Girl взлетел с взлетно-посадочной полосы воздушно-космического порта Мохаве в Калифорнии в 10:50 вечера по местному времени в пятницу, и примерно через два часа все семь спутников были успешно выведены на орбиту.

Материнский корабль Cosmic Girl компании Virgin Orbit на взлетно-посадочной полосе. Virgin Orbit/Dae Dae

"Для нас большая честь поддерживать и оказывать поддержку Космическим силам и Министерству обороны США в такой критический момент для национальной безопасности космоса, нашей страны и всего мира", - сказал генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт. "Невероятно талантливая команда Virgin Orbit и наша система LauncherOne продолжают успешно работать для наших заказчиков космических аппаратов, и сегодня это еще раз подтвердилось".

Данная миссия стала четвертым успешным полетом для команды Virgin Orbit. "Этот первый в истории компании ночной полет состоялся в тот момент, когда Virgin Orbit продолжает демонстрировать гибкость и оперативность своего подхода по запуску спутников и вывода их на орбиту практически из любой точки мира". Ближе к концу этого года компания планирует осуществить первый международный запуск совместно с Космическим агентством Великобритании и Королевскими ВВС в космическом порту Корнуолл, который станет первым в истории орбитальным запуском с территории Соединенного Королевства.

"Благодаря сегодняшней миссии Straight Up я безмерно горжусь ракетой LauncherOne и командой Virgin Orbit", - заявил основатель Virgin Orbit Ричард Брэнсон. "Космос может быть полезен для всех, если мы будем управлять им вместе. Мы очень рады возможности работать с правительством США, чтобы способствовать превращению космоса в безопасную и плодотворную среду абсолютно для всех людей".

Полную веб-трансляцию миссии Straight Up можно посмотреть ниже.

Миссия Straight Up компании Virgin Orbit

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Источники: Virgin Orbit

(https://virginorbit.com/the-latest/virgin-orbit-successfully-launches-straight-up-mission/?_thumbnail_id=7570)