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Новое исследование: космические путешествия негативно влияют на состояние костной ткани астронавтов
Особенно тяжело астронавты восстанавливаются после продолжительных полетов, которые длятся более шести месяцев
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Возможно, кому-то может показаться, что полеты в космос — это простое забавное путешествие, однако в действительности они приводят к серьезной потере плотности костной ткани, восстановление которой занимает ни один год после возвращения на Землю. Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное специалистами Университета Калгари. 

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Потеря костной ткани в условиях космоса

"Потеря костной массы происходит с возрастом, при травмах или при любом другом развитии событий, когда мы не можем управлять своим телом", - рассказывает доктор Ли Габель, профессор кинезиологии и ведущий автор данного проекта.

"Понимание того, что происходит с астронавтами и как они восстанавливаются, - невероятная редкость. Это исследование позволяет нам изучить процессы, протекающие в их организме за столь короткий промежуток времени. На Земле нам пришлось бы наблюдать за человеком в течение десятилетий, чтобы увидеть такое же количество потери костной ткани".

Исследования проводились в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, где Габель и его коллеги проводили измерения запястий и лодыжек астронавтов перед отправкой в космос, сразу после возвращения на Землю, а также через шесть и 12 месяцев после окончания миссии.

"Нам удалось обнаружить, что у большинства участников исследования через год после полета в космос кости, несущие наибольшую механическую нагрузку, восстановились лишь частично", - сказал Габель. " Мы считаем, что постоянная деградация костной ткани в результате космических миссий примерно соответствует, возрастной резорбции костей на Земле в течение десяти лет".

Эти изменения происходят в результате того, что кости, которые обычно несут повышенную нагрузку на Земле, лишаются необходимых усилий в условиях микрогравитации космоса.

"Мы наблюдали за астронавтами, которые с трудом ходили из-за слабости и нарушения равновесия после возвращения из космического полета, и за теми, кто бодро ехал на велосипеде по кампусу Космического центра Джонсона, чтобы встретиться с нами для участия в эксперименте. Реакция астронавтов после возвращения на Землю весьма разнообразна", - считает доктор Стивен Бойд, доктор философии, директор Института Маккейга по здоровью костей и суставов, профессор Медицинской школы Камминга и руководитель данного проекта.

Свидетельство астронавта

Бывший ректор Университета Калгари и астронавт доктор Роберт Тирск рассказал, что испытал на себе подобное состояние после возвращения из космоса.

"Точно также, как организм должен адаптироваться к космическому полету в начале миссии, ему необходимо приспособится к гравитационному полю Земли по мере ее завершения", - говорит Тирск. "Усталость, головокружение и дисбаланс стали для меня серьезными проблемами после возвращения. Кости и мышцы дольше всего восстанавливаются после космического полета".

В результате исследования также было установлено, что астронавты, совершавшие непродолжительные полеты (менее шести месяцев), после возвращения на Землю гораздо быстрее восстанавливали плотность костной ткани. По мере того, как человечество готовится к полетам на Марс и на более далекие планеты, очень важно учитывать, как такие путешествия будут влиять на наш организм.

Результаты данного эксперимента были представлены в научном издании Scientific Reports.

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Источники: Университет Калгари, журнал Scientific Reports, Википедиа, Memorial Sloan Kettering
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Костная_резорбция)
(https://www.nature.com/articles/s41598-022-13461-1)
(https://www.mskcc.org/ru/cancer-care/patient-education/improving-your-bone-health)  
(https://news.ucalgary.ca/news/floating-space-might-be-fun-tbone-study-shows-its-hard-earthly-bodies)

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#космос #микрогравитация #невесомость #плотность костей
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