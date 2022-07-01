Результаты нового исследования, проведенного специалистами Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (UCLA), показали, что HIV оказывает влияние на процессы старения инфицированных пациентов, значительно ускоряя процессы естественного старения организма. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном учреждением.
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Более того, согласно опубликованным данным, инфицирование вирусом иммунодефицита сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на пять- десять лет в отличие от неинфицированных людей.
"Нам удалось доказать, что даже в первые месяцы и годы жизни с ВИЧ эта инфекция уже активировала процесс преждевременного старения на уровне ДНК", - рассказывает ведущий научный сотрудник проекта Елизавета Крэбб-Брин, при Калифорнийском университете. "Все это лишний раз подтверждает исключительную важность ранней диагностики ВИЧ и понимание проблем, связанных со старением, а также ценность профилактики ВИЧ-инфекции на начальном этапе".
Небольшое исследование
В исследовании принимали участие 102 пациента. Ученые проанализировали образцы крови, полученные за шесть месяцев до инфицирования ВИЧ, а затем спустя два-три года после заражения. Впоследствии исследователи сравнили полученные образцы с аналогичными анализами, полученными от 102 ВИЧ-отрицательных мужчин того же возраста, взятыми за тот же период времени.
Главный акцент в исследовании был сделан на изучении взаимодействия ВИЧ с эпигенетическим метилированием ДНК - процессом, с помощью которого клетки активируют или блокируют гены в ответ на естественные физиологические изменения. Эпигенетические изменения - это изменения, возникающие под воздействием внешней среды, особенностей человеческого образа жизни или иных неблагоприятных факторов (например, болезни), которые отражаются на функциональности генов, не изменяя при этом сам геном.
"Благодаря доступу к редким, тщательно проанализированным образцам нам удалось организовать это исследование таким образом, чтобы ни у кого не осталось сомнений относительно важнейшей роли ВИЧ в формировании биологических сигнатур преждевременного старения", - рассказывает главный автор проекта Бет Джэмисон, профессор отделения гематологии и онкологии академии Геффена. "В долгосрочной перспективе нам предстоит понять, сможем ли мы использовать любую из таких сигнатур для прогнозирования повышенного риска возникновения конкретных заболеваний, связанных со старением, и, таким образом, определить новые мишени для терапевтического вмешательства".
Также ученые упомянули о некоторых особенностях исследования. Во-первых, поскольку в исследовании участвовали только представители мужского пола, его результаты не могут распространяться на женщин. К тому же, по имеющимся данным, большинство участников были представителями белой расы, а численность испытуемых была недостаточной, чтобы учитывать более поздние побочные реакции от приема высокоактивных антиретровирусных препаратов или прогнозировать результаты клинических исходов.
Результаты данного эксперимента были представлены в научном издании iScience.
Источники: University of California, Los Angeles (UCLA), Journal iScience. Википедиа
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпигенетика)
(https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(22)00759-3)
(https://newsroom.ucla.edu/releases/hiv-speeds-up-biologic-changes-associated-with-aging)