Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Вирус иммунодефицита значительно ускоряет процессы старения у ВИЧ-положительных пациентов
Согласно результатам исследования проведенного экспертами UCLA, ВИЧ оказывает серьезное влияние на темпы старения пациента. Вирус ускоряет биологические часы организма уже через два-три года после инфицирования
анонсы и реклама
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-28% на 3080 MSI Gaming Z = за копейки
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 80 тр</b>
3070 Gigabyte Aorus за копейки в Ситилинке
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>

Результаты нового исследования, проведенного специалистами Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (UCLA), показали, что HIV оказывает влияние на процессы старения инфицированных пациентов, значительно ускоряя процессы естественного старения организма. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном учреждением.

реклама

Люди, инфицированные ВИЧ, продемонстрировали серьезное возрастное ускорение по четырем показателям эпигенетических "часов". National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Более того, согласно опубликованным данным, инфицирование вирусом иммунодефицита сокращает среднюю продолжительность жизни человека примерно на пять- десять лет в отличие от неинфицированных людей.

"Нам удалось доказать, что даже в первые месяцы и годы жизни с ВИЧ эта инфекция уже активировала процесс преждевременного старения на уровне ДНК", - рассказывает ведущий научный сотрудник проекта Елизавета Крэбб-Брин, при Калифорнийском университете. "Все это лишний раз подтверждает исключительную важность ранней диагностики ВИЧ и понимание проблем, связанных со старением, а также ценность профилактики ВИЧ-инфекции на начальном этапе".

Небольшое исследование

В исследовании принимали участие 102 пациента. Ученые проанализировали образцы крови, полученные за шесть месяцев до инфицирования ВИЧ, а затем спустя два-три года после заражения. Впоследствии исследователи сравнили полученные образцы с аналогичными анализами, полученными от 102 ВИЧ-отрицательных мужчин того же возраста, взятыми за тот же период времени.

Главный акцент в исследовании был сделан на изучении взаимодействия ВИЧ с эпигенетическим метилированием ДНК - процессом, с помощью которого клетки активируют или блокируют гены в ответ на естественные физиологические изменения. Эпигенетические изменения - это изменения, возникающие под воздействием внешней среды, особенностей человеческого образа жизни или иных неблагоприятных факторов (например, болезни), которые отражаются на функциональности генов, не изменяя при этом сам геном.

"Благодаря доступу к редким, тщательно проанализированным образцам нам удалось организовать это исследование таким образом, чтобы ни у кого не осталось сомнений относительно важнейшей роли ВИЧ в формировании биологических сигнатур преждевременного старения", - рассказывает главный автор проекта Бет Джэмисон, профессор отделения гематологии и онкологии академии Геффена. "В долгосрочной перспективе нам предстоит понять, сможем ли мы использовать любую из таких сигнатур для прогнозирования повышенного риска возникновения конкретных заболеваний, связанных со старением, и, таким образом, определить новые мишени для терапевтического вмешательства".

Также ученые упомянули о некоторых особенностях исследования. Во-первых, поскольку в исследовании участвовали только представители мужского пола, его результаты не могут распространяться на женщин. К тому же, по имеющимся данным, большинство участников были представителями белой расы, а численность испытуемых была недостаточной, чтобы учитывать более поздние побочные реакции от приема высокоактивных антиретровирусных препаратов или прогнозировать результаты клинических исходов.

анонсы и реклама
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
Много крутых RTX 3060 Ti за 50 тр
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6750XT MSI Gaming дешевле 60 тр
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
6800XT за 70 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3060 Gigabyte Gaming за 40тр с началом
RTX Ti 3070 за 57тр Gigabyte Gaming

Результаты данного эксперимента были представлены в научном издании iScience.
Источники: University of California, Los Angeles (UCLA), Journal iScience. Википедиа
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпигенетика)
(https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(22)00759-3)
(https://newsroom.ucla.edu/releases/hiv-speeds-up-biologic-changes-associated-with-aging)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#днк #вич #спид #старение #вич-инфекция #влияние вич #инфекция
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
206
Samsung может начать массовое производство 3-нм чипов уже на этой неделе
8
Сложность сети Ethereum обрушилась, криптодобытчики ликуют
68
Процессор Intel Raptor Lake ES может достичь 5.5ГГц
8
NVIDIA решила не публиковать разгромные сравнения GTX 1630 и GTX 1050, но они всё равно просочились
32
На складах южнокорейских поставщиков полупроводниковых компонентов начали увеличиваться запасы
+
Биткоин обвалился до $19 000, майнеры паникуют, а Эфир может рухнуть на фоне падения экономики США
33
Доллар уже торгуется за 50 руб, но цены снижаются не на все товары - разбираемся почему
55
Известный майнер купил 8 видеокарт GeForce RTX 3070 и намерен добывать Эфир даже во время криптозимы
6
Доходы NVIDIA резко обрушились – дорогие видеокарты не нужны ни майнерам, ни геймерам
27
Nintendo готовится к выпуску новой игровой консоли Switch 2
2
Видеокарты в российской рознице сильно подешевели – скидки на популярные модели доходят до 50%
4
Акции Газпрома рухнули на 30% из-за отказа платить дивиденды в 2022 году
40
Xiaomi Book Pro 2022 получит OLED дисплей с разрешением 4K и поддержкой Dolby Vision
2
Мощность RTX 4080 и RTX 4090 может превысить 3 ГГц или 100 терафлопс
20
Видеокарты AMD и NVIDIA в российской рознице ощутимо подешевели – Radeon RX 6600 скинула 40%
12
Популярный научно-фантастический симулятор колонии RimWorld выйдет на консолях до конца июля
+
Стабильность экономики РФ под вопросом – курс рубля растёт и может достичь 30р за 1 доллар США
57
Огромный объём информации о GTA 6 просочился в Сеть — сеттинг, действующие лица, Вайс-Сити, продвинутая полиция и многое другое
6
Honor прекращает поставки смартфонов в Россию
6

Популярные статьи

Собираем быстрый игровой компьютер на сильно подешевеших комплектующих от AMD
50
О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
103
Дешевые видеокарты после майнинга: так ли они нужны, и на что стоит обращать внимание при покупке
23
Краткий обзор по недорогим компьютерным мышкам
81

Сейчас обсуждают

Slumber
23:28
Так он скурвленый и va
ASUS анонсировала геймерский 4К-монитор ROG Swift PG32UQR с частотой обновления 144 Гц
Rey.B.
23:28
А что, изопропиловый спирт из антисептиков уже не кушается? Для здоровья кстати "полезней", чем этиловый.
Nature: Ученые научились превращать метан в метанол при комнатной температуре
Slumber
23:25
стандарт 16:9 сравнивать с ультраширокой курвой то еще занятие.
ASUS анонсировала геймерский 4К-монитор ROG Swift PG32UQR с частотой обновления 144 Гц
Rey.B.
23:20
Вообще-то давненько так есть. Сеть Кванмён свободнодоступна, хоть изолирована от интернета. - И поздно катить на Северную Корею стеклотару! Страна динамично развивается и быстро вылезает из того болот...
Хакеры Ким Чен Ына похитили криптовалюты на $700 млн
Kolyvan
23:20
Лучше взять Odyssey g9 или Neo g9. Сам сижу на таком. Разрешение 5120x1440 240герц 1мс, g-sync. Изображение супер плавное и четкое.
ASUS анонсировала геймерский 4К-монитор ROG Swift PG32UQR с частотой обновления 144 Гц
Kolyvan
23:18
144 плавнее, чем 60 герц. даже если фпс не дотягивает. Игры не выдают фпс, выдает железо. У некоторых энтузиастов может быть и три 3090ti в корпусе ты не думал?
ASUS анонсировала геймерский 4К-монитор ROG Swift PG32UQR с частотой обновления 144 Гц
Rey.B.
23:15
Люто плюсую - они сделали невозможное. Ведь все знают, что криптовалюты супернадёжны!
Хакеры Ким Чен Ына похитили криптовалюты на $700 млн
Алексей Полянский
23:11
Щас, когда через месяц куртка увидит цены на 1070 1080 с авито - акуеет не то слово. Как это так, меньше 100 баксов?) Лучше взять 2х1070 в сли, пофапать на лоудинг в гта 5, а в остальных сидеть на одн...
Доходы NVIDIA резко обрушились – дорогие видеокарты не нужны ни майнерам, ни геймерам
swr5
23:10
Военка, слежка, разведка, наводка.
Россия пока останется без 5G из-за аналогового телевидения
Дмитрий Рыдкин
23:09
Да лучше уж тогда взять Odyssey Neo G7/G8 Не путать с обычными версиями.
ASUS анонсировала геймерский 4К-монитор ROG Swift PG32UQR с частотой обновления 144 Гц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем