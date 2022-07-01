Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Китайские ученые разработали мягких нанороботов, которые успешно поглощают из воды микропластик
Новые эластичные роботы, похожие на рыб, помогут бороться с загрязнением водной среды микропластиком.
анонсы и реклама
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-28% на 3080 MSI Gaming Z = за копейки
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 80 тр</b>
3070 Gigabyte Aorus за копейки в Ситилинке
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>

Нам еще многое предстоит узнать об опасности, которую микропластик представляет для окружающей среды и здоровья живых организмов, но уже ясно одно - он распространяется по нашей планете с котострофической  скоростью. Поэтому ученые предложили новый способ очистки, позаимствовав опыт природы, и создали робота, похожего на рыбу, который может передвигаться в воде и поглощать мелкие кусочки пластмассы встречающейся на своем пути.

реклама

Новые эластичные роботы, похожие на рыб, помогут в борьбе с загрязнением микропластиком водной среды. Adapted from Nano Letters 2022, DOI: 10.1021/acs.nanolett.2c01375

Работа по созданию активируемой светом машины принадлежит китайским ученым, которые попытались усовершенствовать существующие технологии создания мягких роботов, предназначенных для очистки загрязненной воды. Для изготовления подобных устройств нередко используются гидрогели и эластомеры, которые не всегда устойчивы к в агрессивных условиях водной среды. Именно по этой причине китайские эксперты обратились к перламутру - органико-неорганическому композиту натурального происхождения, который используют некоторые моллюски, в качестве внутреннего слоя раковины.

Данный материал имеет микроскопический градиент, который переходит от минерально-полимерных композитов карбоната кальция с одной стороны к композитам, содержащим белок, входящий в состав шёлка. Команда смогла имитировать эту градиентную структуру, создав композитные нанолисты из молекул с гидрофобными внутренними и гидрофильными внешними слоями, а также из сульфонированного графена.

Эти листы были покрыты различными по составу полиуретановыми латексными составами, а затем слой за слоем скомпонованы в упорядоченную градиентную структуру, имитирующую перламутр. Затем из этих слоев был изготовлен прочный и гибкий наноробот имеющий форму крошечной рыбки. Его размер составил всего 15 мм (0,6 дюйма), а в хвостовое оперение был в монтирован лазерный излучатель ближнего инфракрасного диапазона.

Включая и отключая лазер, хвост робота начинает колебаться, приводя рыбу в движение со скоростью 2,67 длины тела в секунду. Команда утверждает, скорость движения нового устройства гораздо выше, аналогичных механизмов, и примерно соответствует скорости перемещения фитопланктона. В процессе экспериментов команда смогла показать, что робот может "многократно поглощать микропластик из полистирола и переносить его в другие локации ". Удивительно, но биоробот, сконструированный из искусственного перламутра может самостоятельно восстанавливаться после повреждений, без ущерба для своих адсорбирующих способностей.

По словам ученых, такая прочность в сочетании со скоростью и способностью робота впитывать частицы пластика может сделать его ценным инструментом для борьбы с загрязнением микропластиком в суровых водных экосистемах, а также может стать примером для создания других многофункциональных роботов для подобных задач.

Результаты данного проекта были представлены в издании Nano Letters.

анонсы и реклама
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
Много крутых RTX 3060 Ti за 50 тр
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6750XT MSI Gaming дешевле 60 тр
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
6800XT за 70 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3060 Gigabyte Gaming за 40тр с началом
RTX Ti 3070 за 57тр Gigabyte Gaming

Источники: American Chemical Society, journal Nano Letters, Википедиа
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Перламутр)
(https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.2c01375)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#микропластик #загрязнение микропластиком #мягкие роботы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Учёные впервые обнаружили микропластик в крови человека
Учёные выяснили, что микропластик в воде способен переносить опасные типы вирусов
Environmental Science: Ученые изучили "путешествие" микропластика по кишечнику живого организма
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
159
Samsung может начать массовое производство 3-нм чипов уже на этой неделе
8
Голосовые помощники "Тинькофф банка" поговорили сами с собой и заблокировали карту клиента
10
Видеокарты NVIDIA в магазинах РФ продолжают дешеветь – цены уже ниже рекомендованных
24
Падение доллара до 51 рубля за у.е. моментально отразилось в каталогах интернет магазинов
28
Инсайдер: дата выхода GTA 6 остаётся неизменной, разработка идёт полным ходом
2
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.06.2022
107
Поставки газа в Германию могут остановиться, а Шольц просит немцев экономить воду и тепло
28
Процессор Intel Raptor Lake ES может достичь 5.5ГГц
8
Сложность сети Ethereum обрушилась, криптодобытчики ликуют
53
Три смартфона Xiaomi получили прошивку MIUI 13 на Android 13
+
Доллар уже торгуется за 50 руб, но цены снижаются не на все товары - разбираемся почему
53
NVIDIA решила не публиковать разгромные сравнения GTX 1630 и GTX 1050, но они всё равно просочились
31
Биткоин обвалился до $19 000, майнеры паникуют, а Эфир может рухнуть на фоне падения экономики США
30
Майнеры Эфира на видеокартах ничего не заработали за 2021 год и потеряли все инвестиции – TH
11
Ученые создали акустическую интегральную схему, использующую для кодирования данных звуковые волны
+
Процессоры в магазинах РФ становятся доступнее – Ryzen 9 5950X на 27 000р ниже рекомендованной цены
13
MSI добавила в материнские платы AM4 серии 500 функцию Kombo Strike для AMD Ryzen 7 5800X3D
1
Xiaomi представит смартфоны для геймеров на Snapdragon 8+ Gen1 со 120-Вт зарядкой и 144-Гц дисплеем
1
Видеокарты в российской рознице сильно подешевели – скидки на популярные модели доходят до 50%
4

Популярные статьи

О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
87
Собираем быстрый игровой компьютер на сильно подешевеших комплектующих от AMD
42
Дешевые видеокарты после майнинга: так ли они нужны, и на что стоит обращать внимание при покупке
22
Краткий обзор по недорогим компьютерным мышкам
44

Сейчас обсуждают

eastSiR
12:49
Что за треш. Правильно сделали. Половина компании принадлежит иностранцам. Какие инвестиции с фондового рынка? не было их никогда у газпрома. А то, что спекулятивная привлекательность акций снизилась,...
Акции Газпрома рухнули на 30% из-за отказа платить дивиденды в 2022 году
Арсений Иголкин
12:48
тогда в союзники и "коллективный запад" записывайте, там ровно также фирмы пытаются лезть в обход санкций и ровно также покупают нефть и газ
Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
DiLouk
12:48
Ничего подобного. Цены пока не упали до уровня курса, потому что маршруты поставки изменились и стали дороже. Если поднять курс, то и цены станут еще дороже. Если бы везли товары напрямую без замороче...
Стабильность экономики РФ под вопросом – курс рубля растёт и может достичь 30р за 1 доллар США
mandysee
12:48
Нам же и поднимут
Акции Газпрома рухнули на 30% из-за отказа платить дивиденды в 2022 году
Андрей Маликов
12:47
она ещё месяц назад там была опубликована
На сайте MSI показалась MAG B660M MORTAR MAX WiFi DDR4 — плата разгоняет Intel Alder Lake-S не-K
Rey.B.
12:47
У Газпрома одно из самый твёрдых в Мире обеспечений капитализации. А падает, потому что правители России упорно пытаются плыть против рынка. Соответственно и приплывают.... совсем не туда.
Акции Газпрома рухнули на 30% из-за отказа платить дивиденды в 2022 году
Infinity78
12:46
Обнуляться только дутые активы, что сейчас и происходит. Люди начали возвращаться в реальность и в реальную стоимость. Что радует.
Стабильность экономики РФ под вопросом – курс рубля растёт и может достичь 30р за 1 доллар США
Тилька Шмидт
12:45
Ага)))) И поэтому пивоваренный гигант Heineken не может производить стеклянные бутылки в Европе, потому что эти бутылки становятся в прямом смысле золотыми. И поэтому их производят в России. А ну да м...
Стабильность экономики РФ под вопросом – курс рубля растёт и может достичь 30р за 1 доллар США
Infinity78
12:45
С экономикой и вообще развитием у тебя проблемы
Стабильность экономики РФ под вопросом – курс рубля растёт и может достичь 30р за 1 доллар США
Андрей Маликов
12:43
1) почему тогда ресурсы планеты продаются за Даллары по настоящее время? 2) Каким образом ты собираешься покупать полупроводники, станки и прочее оборудование, которое юридически принадлежит на 99% СШ...
Стабильность экономики РФ под вопросом – курс рубля растёт и может достичь 30р за 1 доллар США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем