Молекула SCUBE3 признана возможным терапевтическим средством для лечения андрогенетической алопеции или попросту облысения

Ученые, изучающие сложный механизм, лежащий в основе роста волос, совершили важное открытие, касающееся особенностей развития ключевых клеток в волосяных фолликулах. Исследование позволило обнаружить ранее неизвестную роль сигнальной молекулы, воздействие на которую оказалось критическим для роста волосяного покрова и в будущем может быть использовано для решения проблемы облысения у людей.

реклама

Ученые сделали фундаментальное открытие в области предотвращения выпадения волос. Depositphotos

Клетки, лежащие в основе этого исследования, известны как клетки сосочков дермы. Они расположены в волосяных фолликулах и помогают контролировать скорость, густоту и длину роста волос. Именно из-за этой способности клетки дермальных сосочков занимают центральное место в попытках разработать новые методы лечения выпадения волос. При этом исследования, демонстрирующие способы выращивания их из стволовых клеток или даже создание 3D печатных версий, открывают целый ряд многообещающих направлений.

Данный эксперимент проводился учеными Калифорнийского университета в Ирвайне. Исследователи занимались поиском новых методов лечения андрогенетической алопеции, или облысения у мужчин. Для этого ученые сконструировали модели мышей с гиперактивными клетками дермальных сосочков. В результате авторам проекта удалось изучить механизм активации сигнальных молекул, играющих ключевую роль в росте волос, и таким образом понять ранее неизвестную роль молекулы SCUBE3, которую они подтвердили в ходе экспериментов на человеческих фолликулах.

"В разные периоды жизненного цикла волосяного фолликула одни и те же клетки дермального сосочка могут передавать организму различные сигналы, которые либо поддерживают фолликул в спящем состоянии, либо запускают рост новых волос", - рассказывает Максим Пликус, ведущий автор проекта. " Нам удалось обнаружить, что сигнальная молекула SCUBE3, которую клетки дермального сосочка вырабатывают естественным образом, является тем самым мессенджером, который "приказывает " соседним волосяным стволовым клеткам начать деление, что является предвестником начала роста новых волос".

В рамках другого раунда экспериментов ученые ввели клетки SCUBE3 в кожу мыши, на которую были пересажены фолликулы человеческой кожи. Это привело к мощной стимуляции роста волос, как в спящих человеческих фолликулах, так и в окружающих их фолликулах мыши. Ученые рассматривают полученные результаты как многообещающее доклиническое доказательство того, что SCUBE3 или подобные молекулы могут быть использованы в качестве терапевтического средства при выпадении волос, и с этой целью подали предварительную патентную заявку.

"Существует острая потребность в новых эффективных лекарствах от выпадения волос, и соединения природного происхождения, которые обычно используются клетками дермального сосочка, представляют собой идеальных кандидатов нового поколения для терапии", - считает Пликус. "Наши испытания на модели трансплантации волос человеку подтверждают доклинический потенциал SCUBE3".

Результаты данного эксперимента были описаны в научном издании Developmental Cell.

анонсы и реклама 6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай Много крутых RTX 3060 Ti за 50 тр Вдвое подешевела 6700XT в Регарде Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже ! 3090 ASUS Gaming за 150 тр Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 6800XT за 70 тр в Регарде Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Источники: Калифорнийский университет в Ирвайне, журнал Developmental Cell, Википедиа

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Волосяной_фолликул)

(https://www.cell.com/developmental-cell/fulltext/S1534-5807(22)00414-2)

(https://news.uci.edu/2022/06/30/uci-led-team-discovers-signaling-molecule-that-potently-stimulates-hair-growth/)