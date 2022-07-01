Китайская компания, специализирующаяся на ветровой и солнечной энергетике, установила солнечную электростанцию мощностью 70 МВт на территории рыборазводного пруда в одном из индустриальных парках Китая.

Фермы, где рыбы и водоросли прекрасно сосуществуют благодаря использованию солнечных батарей, могут занять свое место в будущем, построенном на возобновляемых источниках энергии.

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Китайская компания Concord New Energy, специализирующаяся на разработке и эксплуатации ветряных и солнечных энергопроектов, установила гелиоустановку мощностью 70 МВт на вершине индустриального парка в Цанчжоу, провинция Хэбэй. Об этом сообщает журнал PV Magazine.

Гибридная система объединяет солнечную энергетику с рыбоводческим хозяйством самым уникальным образом, который не только экономит земельные ресурсы, но и производит экологичную энергию.

The 70MW fishery PV project.

Умная рыболовная ферма без выбросов

Гибридная система "Fishery-Solar" - это новая разновидность плавучих солнечных ферм, популярность которых растет с каждым годом по мере того, как солнечная энергетика развивается, соответствуя потребностям нашего времени, которое все больше меняется в зависимости от климата. Так, например, в США в штате Нью-Джерси только что началось строительство самой большой в стране плавучей солнечной фермы.

Между тем, в Китае в последние годы резко возросло число гибридных систем "Fishery-Solar". Эта гибридная технология довольно проста: солнечная батарея устанавливается над водной гладью рыбного пруда, а водное пространство под солнечной батареей используется для разведения рыбы и креветок.

Новый проект Concord New Energy, в котором используются 670-ваттные фотоэлектрические модули Vertex компании Trina Solar, стартовал во второй половине прошлого года и был завершен в начале июня. После того, как система будет подключена к национальной энергосистеме, рыбные пруды будут использоваться для разведения и выращивания ценных пород рыб и креветок.

"Высота свайного фундамента составляет от 6 до 7 метров, а поверхность воды под модулями - около 1 метра, что обеспечивает оптимальную степень безопасности и надежности", - объяснил представитель пресс-службы компании. "Плавающие на воде фотоэлектрические панели способны затенять водоем, снижать температуру воды, уменьшать испарение и эффективно блокировать сильный солнечный свет, что значительно снижает случаи гибели рыбы в результате повышения температуры воды".

По словам Trina Solar, при изготовлении модулей для этого проекта использовались водостойкие защитные материалы, которые улучшают изоляцию металлических элементов, а также снижают воздействие PID (Potential Induced Degradation) на фотоэлектрические панели.

Преимущества технологии

Гибридная система "Fishery-Solar" имеет ряд преимуществ, включая возможности плавучей фотоэлектрической электростанции эффективно снижать температуру воды в жаркие летние дни и укрывать водную поверхность от воздействия солнечного света. Это минимизирует вспышку заболеваний аквакультуры за счет улучшения качества воды и регулирует метаболизм рыб, позволяя им, быстро расти и размножаться. Кроме того, плавучая фотоэлектрическая энергосистема помогает уменьшить испарение и потери поверхностного слоя воды.

По данным Института изучения окружающей среды и энергетики, плавающие солнечные панели могут быть на 15 процентов эффективнее наземных благодаря охлаждающему воздействию воды.

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Однако следует отметить, что быстрое внедрение любой новой технологии может иметь непредсказуемые последствия. На сегодняшний день взаимосвязь между развитием плавучей солнечной энергетики и задачами в области охраны окружающей среды, общества и экономики остается практически неизученной. Поэтому в условиях реализации таких масштабных проектов во многих странах мира научному сообществу давно пора изучить потенциальное влияние этих технологий на окружающую среду, биоразнообразие и многие другие аспекты нашей жизни.



Источники: PV Magazine.

(https://www.pv-magazine.com/2022/06/30/chinese-fishery-hosts-70-mw-solar-plant-with-high-power-modules/)