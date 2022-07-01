Если аэрофобам от этого станет легче, то на рейсах авиакомпании Air New Zealand они смогут комфортно вздремнуть на новых двухъярусных кроватях, ну, если, конечно, смогут заснуть.
реклама
Впервые в мире Air New Zealand с 2024 года будет летать на самолетах Dreamliner, где пассажиры эконом-класса смогут спать, сидеть или просто коротать время на мягких двухъярусных кроватях. Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшего авиаперевозчика Новой Зеландии. Опция Economy Skynest, которую компания характеризует как первую в мире капсулу для сна в небе предоставит пассажирам "возможность, если они того конечно пожелают, проспать до конца полета".
Нет ничего удивительного в том, что компания предлагает опцию двухъярусной кровати для каждого салона, независимо от того, идет ли речь о салоне Business Premier Luxe, где больше личного пространства, или о Skynest для пассажиров эконом-класса. Новые опции, включая кровати, являются результатом многочисленных отзывов клиентов авиакомпании, которые просили обеспечить "хороший ночной сон, больше пространства и максимальный комфорт".
"Расположение Новой Зеландии ставит нас в уникальное положение для того, чтобы стать лидером в области сверхдальних перелетов. Мы сосредоточились на вопросах здорового сна, комфорта и отличного самочувствия, потому что мы знаем, как важно для наших клиентов прилететь хорошо отдохнувшими. Независимо от того, куда они направляются - на встречу или в свой первый отпуск - они хотят начать свое путешествие с чистого листа", - подчеркнул главный исполнительный директор Грег Форан.
"Мы гордимся тем, что наконец-то представили пятилетний опыт работы над новым проектом "Hard Mahi", который представляет собой настоящую революцию возможностей. В новом салоне, наши клиенты смогут расслабиться в любом месте, где бы они ни находились".
Буфет для эконом-класса
Учитывая все потребности пассажиров эконом-класса, компания также представила "Sky Pantry" как для салонов премиум, так и для эконом-класса, где посетители смогут перекусить и выпить чашечку кофе во время полета.
В заключение сообщается, что компания вместо кожи использовала для отделки сидений современные текстильные материалы, что позволило сэкономить около одного килограмма веса на одно посадочное место в салонах Business Premier и Premium Economy, а также снизить общий уровень выбросов углекислого газа. Также для снижения выбросов углекислого газа в салонах премиум-класса планируется использовать сервировочные приборы на 20 процентов легче обычных.
Источники: Air New Zealand Limited
(https://www.airnewzealand.com/press-release-2022-airnz-offers-best-sleep-in-the-sky)