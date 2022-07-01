Впервые в мире авиакомпания Air New Zealand начиная с 2024 года начнет полеты на самолетах Dreamliner, в которых даже пассажиры эконом-класса смогут спать, сидеть или просто коротать время на комфортных двухъярусных кроватях

Если аэрофобам от этого станет легче, то на рейсах авиакомпании Air New Zealand они смогут комфортно вздремнуть на новых двухъярусных кроватях, ну, если, конечно, смогут заснуть.

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Впервые в мире Air New Zealand с 2024 года будет летать на самолетах Dreamliner, где пассажиры эконом-класса смогут спать, сидеть или просто коротать время на мягких двухъярусных кроватях. Об этом говорится в пресс-релизе крупнейшего авиаперевозчика Новой Зеландии. Опция Economy Skynest, которую компания характеризует как первую в мире капсулу для сна в небе предоставит пассажирам "возможность, если они того конечно пожелают, проспать до конца полета".

Двухъярусные кровати Skynest с двумя пассажирами. Air New Zealand

Нет ничего удивительного в том, что компания предлагает опцию двухъярусной кровати для каждого салона, независимо от того, идет ли речь о салоне Business Premier Luxe, где больше личного пространства, или о Skynest для пассажиров эконом-класса. Новые опции, включая кровати, являются результатом многочисленных отзывов клиентов авиакомпании, которые просили обеспечить "хороший ночной сон, больше пространства и максимальный комфорт".

"Расположение Новой Зеландии ставит нас в уникальное положение для того, чтобы стать лидером в области сверхдальних перелетов. Мы сосредоточились на вопросах здорового сна, комфорта и отличного самочувствия, потому что мы знаем, как важно для наших клиентов прилететь хорошо отдохнувшими. Независимо от того, куда они направляются - на встречу или в свой первый отпуск - они хотят начать свое путешествие с чистого листа", - подчеркнул главный исполнительный директор Грег Форан.

"Мы гордимся тем, что наконец-то представили пятилетний опыт работы над новым проектом "Hard Mahi", который представляет собой настоящую революцию возможностей. В новом салоне, наши клиенты смогут расслабиться в любом месте, где бы они ни находились".

Двухъярусные спальные места Skynest. Источник: Air New Zealand

Буфет для эконом-класса

Учитывая все потребности пассажиров эконом-класса, компания также представила "Sky Pantry" как для салонов премиум, так и для эконом-класса, где посетители смогут перекусить и выпить чашечку кофе во время полета.

В заключение сообщается, что компания вместо кожи использовала для отделки сидений современные текстильные материалы, что позволило сэкономить около одного килограмма веса на одно посадочное место в салонах Business Premier и Premium Economy, а также снизить общий уровень выбросов углекислого газа. Также для снижения выбросов углекислого газа в салонах премиум-класса планируется использовать сервировочные приборы на 20 процентов легче обычных.

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Источники: Air New Zealand Limited

(https://www.airnewzealand.com/press-release-2022-airnz-offers-best-sleep-in-the-sky)