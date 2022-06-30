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Ученые MIT предлагают защитить Землю от нагрева экраном из космических пузырей размером с Бразилию
Группа исследователей Массачусетского технологического института изучает радикальный метод борьбы с последствиями изменения климата. Они предлагают использовать флот "космических пузырей" для отражения лучей солнца от поверхности нашей планеты.
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Группа исследователей Массачусетского технологического института изучает возможность радикального метода борьбы с последствиями изменения климата. Об этом сообщается в заявлении для прессы.

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Для отражения солнечного света от поверхности Земли ученые предлагают использовать флот "космических пузырей".

MIT/Senseable

Скорее всего, такие безумные идеи даже бы не обсуждались, если бы человечество резко сократило использование ископаемых видов топлива еще несколько лет назад.

В то время как часть ученых считает, что геоинженерия - это опасное занятие, отвлекающее от реальной работы, необходимой для сокращения выбросов, другие же утверждают о необходимости изучения любых вариантов. Вот тут-то и вступают в дело космические пузыри, предложенные специалистами MIT. 

''Космические пузыри'' - наиболее надежная технология солнечного геоинжиниринга

Технология предложенная инженерами Massachusetts Institute of Technology представляет собой новую форму солнечного геоинжиниринга, который разработан для отражения солнечных лучей и соответственно для охлаждения нашей планеты. Самая широко исследуемая методика солнечной геоинженерии основана на инжекции отражающих аэрозольных частиц в верхние слои атмосферы. Однако потенциальные негативные последствия такого метода еще не до конца изучены, поэтому он не рассматривается как жизнеспособный вариант.

Подход ученых из MIT будет несколько иным. Вместо того чтобы впрыскивать потенциально вредные частицы в атмосферу Земли, ученые предлагают отражать солнечное тепло поступающее к нам из космического пространства.

Исследователи изучают перспективу расположения защитного экрана из "космических пузырей" в первой точке Лагранжа, которая является относительно стабильной орбитальной космической позицией, где гравитационное притяжение Земли и Солнца уравновешено. (Например, в этой точке находится космический телескоп Джеймса Уэбба). 

Технология "космического пузыря" Массачусетского технологического института может быть реализована непосредственно в космосе. Source: MIT/Senseable

Самым большим препятствием для реализации данного проекта, несомненно, является логистика. Ученые MIT считают, что для создания такого защитного экрана потребуется территория величиной с Бразилию. Тем не менее, по словам авторов проекта, пузыри можно будет конструировать прямо в космосе, что позволит значительно сократить затраты на запуск. В настоящее время они проводят эксперименты в лабораторных условиях по созданию кремниевых "космических пузырей". 

В пресс-релизе говорится, что "в результате предварительных опытов ученым удалось создать тонкопленочную конструкцию при давлении 0,0028 атмосфер и температуре около -50°C (что практически соответствует нулевому давлению и почти нулевой температуре космического пространства)".

Может ли солнечная геоинженерия стать спасением для человечества?

Очень важно, что решение исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) было заявлено как "полностью обратимое". Скорее всего, это означает, что пузырьки можно будет быстро разрушить, если вдруг окажется, что они оказывают неблагоприятное воздействие на нашу планету.

Это действительно очень серьезно, поскольку мы еще не осознали всю сложность самого изменения климата, не говоря уже о воздействии методов геоинжиниринга. В интервью телеканалу Дискавери Линда Шнайдер, ведущий эксперт по вопросам глобального климата, заявила: "Даже наши представления об эволюции климата, которую мы непреднамеренно вызываем прямо сейчас, по-прежнему ограничены, не говоря уже о воздействии в долгосрочной перспективе. А наше понимание того, что произойдет, если мы будем сознательно манипулировать климатом в масштабах всей планеты, и того меньше".

Однако даже, несмотря на то, что на бумаге "космические пузыри" являются самой безопасной формой солнечной геоинженерии, необходимы более глубокие исследования. Впрочем, если худшие последствия изменения климата станут реальностью, что вполне вероятно при нынешнем положении дел, это изобретение может сыграть важную роль в спасении человечества.

Источники: 

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